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MACD ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Мы привыкли к виду осциллятора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это гистограмма. Но множественные тесты советников основанные на сигнале "пересечение нулевой линии индикатором MACD" часто показывают свою неэффективность.
Поэтому я решил при помощи графического построения DRAW_ZIGZAG отобразить на основном графике моменты, когда индикатор MACD пересекает нулевую линию.
Пример:
Рис. 1. MACD ZigZag
индикатор MACD пересёк нулевую линию вниз, но индикатор 'MACD ZigZag' в конце концов показал, что цены выросли.
Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)MACD last crossing
Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Индикатор без индикаторных буферов. Работает только при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLEShell twist
Стратегия на основе двух индикаторов: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)