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Индикаторы

MACD ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3429
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Мы привыкли к виду осциллятора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это гистограмма. Но множественные тесты советников основанные на сигнале "пересечение нулевой линии индикатором MACD" часто показывают свою неэффективность. 

Поэтому я решил при помощи графического построения DRAW_ZIGZAG отобразить на основном графике моменты, когда индикатор MACD пересекает нулевую линию.

Пример:

MACD ZigZag

Рис. 1. MACD ZigZag

индикатор MACD пересёк нулевую линию вниз, но индикатор 'MACD ZigZag' в конце концов показал, что цены выросли.

    iSAR EA iSAR EA

    Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    MACD last crossing MACD last crossing

    Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Day rectangle Indent Day rectangle Indent

    Индикатор без индикаторных буферов. Работает только при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE

    Shell twist Shell twist

    Стратегия на основе двух индикаторов: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)