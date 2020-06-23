Идея индикатора

Мы привыкли к виду осциллятора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это гистограмма. Но множественные тесты советников основанные на сигнале "пересечение нулевой линии индикатором MACD" часто показывают свою неэффективность.

Поэтому я решил при помощи графического построения DRAW_ZIGZAG отобразить на основном графике моменты, когда индикатор MACD пересекает нулевую линию.

Пример:





Рис. 1. MACD ZigZag

индикатор MACD пересёк нулевую линию вниз, но индикатор 'MACD ZigZag' в конце концов показал, что цены выросли.