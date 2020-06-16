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Индикаторы

Trend Lines Last Two Days 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2733
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Модификация первой версии Trend Lines Last Two Days  - теперь трендовые линии для трёх последних дней.

Основная идея осталась неизменной:

Визуализировать тренд по ценам High и Low трёх последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.

Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится четырьмя трендовыми линиями.

Trend Lines Last Two Days 2

Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days 2'


    Daydream 2 Daydream 2

    Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров. Развитие первой версии

    iStochastic Martingale iStochastic Martingale

    Мартингейл по сигналам стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

    Break_out_trend_EA Break_out_trend_EA

    Советник открывает позиции при пробое трендовой линии.

    Wing rotation Wing rotation

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)