Идея индикатора

Модификация первой версии Trend Lines Last Two Days - теперь трендовые линии для трёх последних дней.

Основная идея осталась неизменной:

Визуализировать тренд по ценам High и Low трёх последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.

Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится четырьмя трендовыми линиями.





Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days 2'



