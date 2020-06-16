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Trend Lines Last Two Days 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Модификация первой версии Trend Lines Last Two Days - теперь трендовые линии для трёх последних дней.
Основная идея осталась неизменной:
Визуализировать тренд по ценам High и Low трёх последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.
Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится четырьмя трендовыми линиями.
Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days 2'
Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров. Развитие первой версииiStochastic Martingale
Мартингейл по сигналам стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)
Советник открывает позиции при пробое трендовой линии.Wing rotation
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)