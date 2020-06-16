При запуске, советник рисует четыре трендовые линии.

Линию при пробое которой открывается Buy позиция, линию по которой двигается тейк профит для Buy позиции, стоп лосс для позиции Buy является линия Sell.

Если на графике уже есть линии с нужными именами, советник новые не создаёт.

Условие для открытия позиции Buy , цена была ниже линии Buy , сейчас цена равна или выше линии Buy.

Чтобы открывались только позиции Buy , удалите линию тейк профита Sell.

аналогично для Sell.

Название линий можно изменить в настройках советника.

Вручную изменяем положение трендовых линий в соответствии с вашей ТС.



