Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Break_out_trend_EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2464
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
При запуске, советник рисует четыре трендовые линии.
Линию при пробое которой открывается Buy позиция, линию по которой двигается тейк профит для Buy позиции, стоп лосс для позиции Buy является линия Sell.
Если на графике уже есть линии с нужными именами, советник новые не создаёт.
Условие для открытия позиции Buy , цена была ниже линии Buy , сейчас цена равна или выше линии Buy.
Чтобы открывались только позиции Buy , удалите линию тейк профита Sell.
аналогично для Sell.
Название линий можно изменить в настройках советника.
Вручную изменяем положение трендовых линий в соответствии с вашей ТС.
Визуализировать тренд по ценам High и Low трёх последних (полностью закрытых) дней. Модификация первой версии: 'Trend Lines Last Two Days'Daydream 2
Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров. Развитие первой версии
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Intersection two iMA Text
Визуализации пересечения двух iMA (Moving Average, MA) при помощи графических объектов OBJ_TEXT