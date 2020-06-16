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Советники

Break_out_trend_EA - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
2464
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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При запуске, советник рисует четыре трендовые линии. 

Линию при пробое которой открывается Buy позиция, линию по которой двигается тейк профит для Buy позиции, стоп лосс для позиции Buy является линия Sell.

Если на графике уже есть линии с нужными именами, советник новые не создаёт.

Условие для открытия позиции Buy , цена была ниже линии Buy , сейчас цена равна или выше линии Buy.

Чтобы открывались только позиции Buy , удалите линию тейк профита Sell.

аналогично для Sell.

Название линий можно изменить в настройках советника.

Вручную изменяем положение трендовых линий в соответствии с вашей ТС.


    Trend Lines Last Two Days 2 Trend Lines Last Two Days 2

    Визуализировать тренд по ценам High и Low трёх последних (полностью закрытых) дней. Модификация первой версии: 'Trend Lines Last Two Days'

    Daydream 2 Daydream 2

    Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров. Развитие первой версии

    Wing rotation Wing rotation

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Intersection two iMA Text Intersection two iMA Text

    Визуализации пересечения двух iMA (Moving Average, MA) при помощи графических объектов OBJ_TEXT