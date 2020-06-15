iStochastic Martingale

Идея торговой стратегии

Работаем только в одну сторону: например был сигнал на открытие BUY позиции, значит пока позиция не будет закрыта будем игнорировать сигналы SELL.

Советник позволяющий комбинировать обычную торговлю и Мартингейл по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сами сигналы описаны чуть ниже (пункт Сигналы). Если отключить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг - будет работать чистый Мартингейл, при этом закрытие всех позиций будет или при достижении максимального убытка 'Maximum drawdown (in money)' или при достижении целевой прибыли 'Target profit (in money)'. Можно комбинировать все параметры и посмотреть результат.

ВНИМАНИЕ: параметр 'Maximum drawdown (in money)' и 'Target profit (in money)' задаётся только в ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ значениях. Значение меньшее или равное нулю расценивается как команда "выключить параметр"! Мартингейл можно выключить, если параметр 'Lot coefficient' выставить в значение меньшее и равное нулю.

Как работает Мартингейл:

Главное и основное условие - наращивание объёма лота производится если последняя позиция убыточна. Например #1BUY позиция была открыта по цена 1.20548 и сейчас цена 1.20250 - если будет сигнал от индикатора, Мы откроем новую позицию #2BUY увеличенным лотом (лот #1BUY умножаем на 'Lot coefficient').

Рис. 1. Отработка сигналов 'Only Signals 1' и включённый Мартингейл





Рис. 1. Отработка сигналов 'Only Signals 2 и включённый Мартингейл

Сигналы:

Два вида сигналов (взяты полностью из описания индикатора Stochastic Oscillator

1. Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.

2. Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.

Можно выбрать по какому сигналу работать (только по сигналу 1 или только по сигналу 2 или же одновременно по двум сигналам) - выбор задаётся в параметре 'Use Stochastic signals: '

Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.