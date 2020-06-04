iMA Close after N crossing

Идея торговой стратегии

Закрыть все позиции по текущему символу, если после последнего пересечения двух iMA (Moving Average) прошло N баров. После некоторых тестов стратегия была немного развита: появилось два режима работы: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'.

Как работают эти два режима:

' открытие и закрытие ' - параметр ' Only close ' выставлен в ' false '. Советник открывает позиции по сигналам пересечения ' MA Fast ' и ' MA Slow' . Закрытие всех позиций ПО ТЕКУЩЕМУ СИМВОЛУ и у которых идентификатор равен ' Magic number ' (то есть всех позиций открытых этим советником) производится через ' Close after N crossing ' баров после последнего пересечения.

' - параметр ' ' выставлен в ' '. Советник открывает позиции по сигналам пересечения ' ' и ' . Закрытие всех позиций ПО ТЕКУЩЕМУ СИМВОЛУ и у которых идентификатор равен ' ' (то есть всех позиций открытых этим советником) производится через ' ' баров после последнего пересечения. 'закрытие' - параметр 'Only close' выставлен в 'true'. Советник закрывает все позиции ПО ТЕКУЩЕМУ СИМВОЛУ без учёта 'Magic number' (то есть могут быть закрыты позиции открытые вручную или другими советниками).

Советник не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Проверка сигналов (на открытие или на закрытие) производится только в момент рождения нового бара.

Пример, как считается пересечение и как проходит подсчёт количества баров:

Рис. 1. Пример подсчёта баров после пересечения





Обнаружено новое пересечение:

Как поступает советник, если обнаружено новое пересечение (подсчёт баров после пересечения дал значение '1') - такое пересечение является безусловным сигналом для закрытие всех позиций и открытие новой позиции в соответствии с направлением пересечения.

Пример последовательности сигналов: новое пересечение -> signal SELL, новое пересечение -> закрыть всё, signal BUY, с момента последнего пересечения прошёл 21 бар -> закрыть всё.

Рис. 2. Последовательность сигналов





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.