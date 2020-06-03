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iRVI iDEMA EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1494
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник торгует на совместных сигналах от двух индикаторов: осциллятора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и трендового индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Сигналы искать только в момент рождения нового бара ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10').


Особенности:

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #0
  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'


Сигналы для торговли:

iRVI iDEMA EA

Рис. 1. iRVI iDEMA EA, сигнал BUY


iRVI iDEMA EA

Рис. 2. iRVI iDEMA EA, сигнал SELL


    Подробнее о настройках советника:

    Торговые настройки

    В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


    Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

      Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

        Close old positions Close old positions

        Советник-утилита: закрывает позиции по истечению определённого времени

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        индикатор для MetaTrader 5

        iMA Close after N crossing iMA Close after N crossing

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