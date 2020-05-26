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Индикаторы

iBollingerAndRSI Alert (ToGrammy) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii

Andrey Khatimlianskii

4.6 (184)
10 продуктов 1 статья 29 кодов 51 тема 8588 комментариев
Просмотров:
8477
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
iBollingerAndRSI_Alert.mq4 (3.99 KB) просмотр
\MQL4\Include\fxsaber\Event_Message\
DataBase_String.mqh (1.18 KB) просмотр
Event_Message.mqh (1.76 KB) просмотр
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Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш Телеграм.


Сигнал на покупку:



Сигнал на продажу:


Для компиляции индикатора необходимо загрузить библиотеку Event_Message.

Для получения сигналов в Телеграм необходимо запустить Grammy в том же терминале (можно проверить на бесплатной демо-версии).

Индикатор умеет отправлять скриншоты графика. Чтобы на них были видны RSI и BollingerBands, прикрепите их самостоятельно.

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