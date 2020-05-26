Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш Телеграм.





Сигнал на покупку:









Сигнал на продажу:





Для компиляции индикатора необходимо загрузить библиотеку Event_Message.

Для получения сигналов в Телеграм необходимо запустить Grammy в том же терминале (можно проверить на бесплатной демо-версии).

Индикатор умеет отправлять скриншоты графика. Чтобы на них были видны RSI и BollingerBands, прикрепите их самостоятельно.