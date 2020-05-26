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iBollingerAndRSI Alert (ToGrammy) - индикатор для MetaTrader 4
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Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш Телеграм.
Сигнал на покупку:
Сигнал на продажу:
Для компиляции индикатора необходимо загрузить библиотеку Event_Message.
Для получения сигналов в Телеграм необходимо запустить Grammy в том же терминале (можно проверить на бесплатной демо-версии).
Индикатор умеет отправлять скриншоты графика. Чтобы на них были видны RSI и BollingerBands, прикрепите их самостоятельно.
Идеи Герчика для форекс. Советник ATR. Паранормальный бар перед разворотом на уровне. Торгует нормально на всех "Мажорах", но чего то не хватает. Требуется вдумчивая оптимизация...StdScore v4.2
Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.
Советник TorgPlus_v1.0_MT4 - моя попытка найти прибыльную стратегию на рынке и тренировка в программировании.cm_Shadow Candles
Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).