Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
- Просмотров:
- 13180
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Прикрутил простенький фильтр, результат 1 000 000 долларов на вложенных 100. Сам в шоке!!! Код не прикладываю по понятным причинам.
Без трала:
С тралом:
Как то работает, но нужна оптимизация.
В советнике используется идея Герчика. Интерпретация паранормального бара. ( https://www.youtube.com/watch?v=cHkanFhiNVM&t=1430s перейдя по ссылке услышите пару слов о этом баре).
Основные настройки:
1. ma_period : Стратегия является контр-трендовой. Данный параметр отсекает явный пробой уровня. Уровни поддержки/сопротивления каждый проводит там где видит, по-этому не стал рисовать свои, а предположил, что паранормальный бар и есть уровень. Но когда свеча пробивает скользящую среднюю, это подозрительно. Сделка отменяется.
2. k: Это коэффициент умножения последнего (нулевого бара), т.е. во сколько раз паранормальный бар должен быть больше среднего арифмитического за пять предыдущих баров.
3. TrailingStop: Трал.
4. TrailingStep: Шаг трала.
5. Work Time: Регулирует время работы в сутки, с точностью до секунды :-). Не влияет на работу трала.
Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.cm BASKET
Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...
Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш ТелеграмTorgPlus_v1.0_MT4
Советник TorgPlus_v1.0_MT4 - моя попытка найти прибыльную стратегию на рынке и тренировка в программировании.