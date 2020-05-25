Прикрутил простенький фильтр, результат 1 000 000 долларов на вложенных 100. Сам в шоке!!! Код не прикладываю по понятным причинам.









Без трала:

С тралом:





Как то работает, но нужна оптимизация.









В советнике используется идея Герчика. Интерпретация паранормального бара. ( https://www.youtube.com/watch?v=cHkanFhiNVM&t=1430s перейдя по ссылке услышите пару слов о этом баре).

Основные настройки:

1. ma_period : Стратегия является контр-трендовой. Данный параметр отсекает явный пробой уровня. Уровни поддержки/сопротивления каждый проводит там где видит, по-этому не стал рисовать свои, а предположил, что паранормальный бар и есть уровень. Но когда свеча пробивает скользящую среднюю, это подозрительно. Сделка отменяется.

2. k: Это коэффициент умножения последнего (нулевого бара), т.е. во сколько раз паранормальный бар должен быть больше среднего арифмитического за пять предыдущих баров.

3. TrailingStop: Трал.

4. TrailingStep: Шаг трала.

5. Work Time: Регулирует время работы в сутки, с точностью до секунды :-). Не влияет на работу трала.



