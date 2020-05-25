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Советники

ATR - эксперт для MetaTrader 4

raduga5409
Опубликовал:
Vitaliy Medvedev
Vitaliy Medvedev

Vitaliy Medvedev

2 кода 1 тема 34 комментария
Просмотров:
13180
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Прикрутил простенький фильтр, результат 1 000 000 долларов на вложенных 100. Сам в шоке!!! Код не прикладываю по понятным причинам.



Без трала:

С тралом:


Как то работает, но нужна оптимизация.



В советнике используется идея  Герчика. Интерпретация паранормального бара. ( https://www.youtube.com/watch?v=cHkanFhiNVM&t=1430s перейдя по ссылке услышите пару слов о этом баре).

Основные настройки:

1. ma_period : Стратегия является контр-трендовой. Данный параметр отсекает явный пробой уровня. Уровни поддержки/сопротивления каждый проводит там где видит, по-этому                              не  стал рисовать свои, а предположил, что паранормальный бар и есть уровень. Но когда свеча пробивает скользящую среднюю, это подозрительно. Сделка                                        отменяется. 

2. k:                 Это коэффициент умножения последнего (нулевого бара), т.е. во сколько раз паранормальный бар должен быть больше среднего арифмитического за пять                                            предыдущих  баров.

3. TrailingStop: Трал.

4. TrailingStep: Шаг трала.

5. Work Time:   Регулирует время работы в сутки, с точностью до секунды :-). Не влияет на работу трала. 


 

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