Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cm BASKET - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7408
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.
Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете.
Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с момента открытой истории.
Помогает закрывать позиции по всему счету или по выбранной паре. Для этого нужно нажать на поле с отображением прибыли по нужной паре или по сумме всей прибыли по счету. Далее советник задаст вопрос и переспросит, действительно ли Вы хотите ве закрыть.
Помогает переключаться между окнами инструментов.
Советник можно использовать для объединения в одно целое других советников. Если задавать в параметре AutoClose значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.
Скрипт для копирования объектов.Универсальный трейлинг стоп по фракталам, свечам параболику...
Многофункциональный трал, с массой настроек и огромными возможностями. Может тралить по пунктам, по свечам, по фракталам, по индикаторам ATR и Parabolic.
Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.ATR
Идеи Герчика для форекс. Советник ATR. Паранормальный бар перед разворотом на уровне. Торгует нормально на всех "Мажорах", но чего то не хватает. Требуется вдумчивая оптимизация...