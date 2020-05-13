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Советники

cm BASKET - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7408
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.

Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете.

Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с момента открытой истории. 


cm BASKET


Помогает закрывать позиции по всему счету или по выбранной паре. Для этого нужно нажать на поле с отображением прибыли по нужной паре или по сумме всей прибыли по счету. Далее советник задаст вопрос и переспросит, действительно ли Вы хотите ве закрыть.

Помогает переключаться между окнами инструментов.


Советник можно использовать для объединения в одно целое других советников. Если задавать в параметре AutoClose значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

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