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StdScore v4.2 - индикатор для MetaTrader 4
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Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.
Расчет стандартной оценки и вывод ее в виде свечек.
Формула:
, где:
- μ - среднее
- σ - стандартное отклонение
- последняя свеча (текущая) может сильно перерисовываться, особенно в начале, это особенность формулы расчёта
- проверка доступности истории не проводится, что особенно актуально при использовании символа, отличного от текущего
Параметр Описание
Period Период расчета.
Symbol Символ графика. Пустое значение - текущий.
Reverse Реверс показаний индикатора.
Applied price Расчетная цена. По умолчанию используется Median Price (HL/2) как наименее подверженная перерисовке.
Value and line price Тип цены значения (для наложения индикаторов) и линии при типе графика Line.
Chart type Тип графика. Line - линия (стиль указывается стандартными параметрами для первой линии), Bar - бары High/Low, Candlestick - свечи.
Bull color Цвет бычьей свечи/бара.
Bear color Цвет медвежьей свечи/бара.
Background color Цвет фона. None - автоопределение.
Body width Толщина тела свечи. 0 - автоопределение, 1 - тело скрыто.
Maximum bars Максимальное количество отображаемых баров. 0 - без ограничений.
Shift Смещение.
Способы интерпретации:
1. Когда вы удерживаете сделку и она находиться в плюсовой зоне, движение индикатора до показателей от 2 до 4 говорит о скором вероятном локальном отскоке, поэтому стоит задуматься о фиксации позиции, если ваша торговля рассчитана на короткие движения.
2. Подтверждение пробитых торговых диапазонов, а также подача ранних сигналов для совершения сделок.
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