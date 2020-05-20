Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.

Расчет стандартной оценки и вывод ее в виде свечек.





Формула:





, где:

μ - среднее

- среднее σ - стандартное отклонение

Важные особенности:

последняя свеча (текущая) может сильно перерисовываться, особенно в начале, это особенность формулы расчёта

проверка доступности истории не проводится, что особенно актуально при использовании символа, отличного от текущего





Параметр Описание





Period Период расчета.

Symbol Символ графика. Пустое значение - текущий.

Reverse Реверс показаний индикатора.

Applied price Расчетная цена. По умолчанию используется Median Price (HL/2) как наименее подверженная перерисовке.

Value and line price Тип цены значения (для наложения индикаторов) и линии при типе графика Line.

Chart type Тип графика. Line - линия (стиль указывается стандартными параметрами для первой линии), Bar - бары High/Low, Candlestick - свечи.

Bull color Цвет бычьей свечи/бара.

Bear color Цвет медвежьей свечи/бара.

Background color Цвет фона. None - автоопределение.

Body width Толщина тела свечи. 0 - автоопределение, 1 - тело скрыто.

Maximum bars Максимальное количество отображаемых баров. 0 - без ограничений.

Shift Смещение.

Способы интерпретации:

1. Когда вы удерживаете сделку и она находиться в плюсовой зоне, движение индикатора до показателей от 2 до 4 говорит о скором вероятном локальном отскоке, поэтому стоит задуматься о фиксации позиции, если ваша торговля рассчитана на короткие движения.





2. Подтверждение пробитых торговых диапазонов, а также подача ранних сигналов для совершения сделок.





Если найдете еще интересные примеры как работать с данным индикатором, пишите буду рад! Если в поиске надежного брокера, а также хотите быстро подобрать по инструментам и по спредам, есть хорошая подборка топовых компаний:

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