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Индикаторы

StdScore v4.2 - индикатор для MetaTrader 4

FXcoder
Опубликовал:
Lowtestx5
Lowtestx5

Lowtestx5

4 кода 7 комментариев
Просмотров:
7450
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Осциллятор, который дублирует график выбранного актива в отдельном окне тремя способами: линией, барами и свечами. По сути это индикатор bollinger bands, выведенный в отдельное окно. На мой взгляд будет полезен начинающим, как способ посмотреть на различные технические сигналы под другим углом. Мне этот индикатор помог в советнике для фильтраций неблагоприятных моментов для совершения сделок.

Расчет стандартной оценки и вывод ее в виде свечек. 


Формула:


, где:
  • μ  - среднее
  • σ  - стандартное отклонение
Важные особенности:
  • последняя свеча (текущая) может сильно перерисовываться, особенно в начале, это особенность формулы расчёта
  • проверка доступности истории не проводится, что особенно актуально при использовании символа, отличного от текущего


Параметр                       Описание


Period                             Период расчета.

Symbol                            Символ графика. Пустое значение - текущий.

Reverse                           Реверс показаний индикатора.

Applied price                   Расчетная цена. По умолчанию используется Median Price (HL/2) как наименее подверженная перерисовке. 

Value and line price         Тип цены значения (для наложения индикаторов) и линии при типе графика Line. 

Chart type                       Тип графика. Line - линия (стиль указывается стандартными параметрами для первой линии), Bar - бары High/Low, Candlestick -                                                 свечи. 

Bull color                         Цвет бычьей свечи/бара.

Bear color                        Цвет медвежьей свечи/бара. 

Background color             Цвет фона. None - автоопределение. 

Body width                      Толщина тела свечи. 0 - автоопределение, 1 - тело скрыто. 

Maximum bars                  Максимальное количество отображаемых баров. 0 - без ограничений. 

Shift                                Смещение. 

Способы интерпретации:

1. Когда вы удерживаете сделку и она находиться в плюсовой зоне, движение индикатора до показателей от 2 до 4 говорит о скором вероятном локальном отскоке, поэтому стоит задуматься о фиксации позиции, если ваша торговля рассчитана на короткие движения. 

 


2. Подтверждение пробитых торговых диапазонов, а также подача ранних сигналов для совершения сделок.


Если найдете еще интересные примеры как работать с данным индикатором, пишите буду рад! Если в поиске надежного брокера, а также хотите быстро подобрать по инструментам и по спредам, есть хорошая подборка топовых компаний:

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