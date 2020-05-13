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iCCI iStochastic iRSI weight - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Идея индикатора
Оригинал: 3 in 1: Stoch + CCI + RSI
Отобразить три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне. Главная формула (линия "Sum") строится так:
CCI * Weight CCI + RSI * Weight RSI + (Stochastic - 50.0) * (1.0 - Weight CCI - Weight RSI)
где "Weight CCI" и "Weight RSI" - веса (от 0 до 1) для CCI и RSI.
Рис. 1. Вид индикатора
Дополнительно строятся ещё две линии ("Fast" и "Slow") - усреднение по методу Linear-weighted с периодом усреднения "Fast averaging period" и "Slow averaging period" соответственно.
Добавлен новый параметр "Easy Start" - он ограничивает количество баров для расчёта. Чтобы провести расчёт на всех барах параметр "Easy Start" достаточно установить в '0'.
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