iCCI iStochastic iRSI weight

Идея индикатора

Оригинал: 3 in 1: Stoch + CCI + RSI

Отобразить три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне. Главная формула (линия "Sum") строится так:

CCI * Weight CCI + RSI * Weight RSI + (Stochastic - 50.0) * (1.0 - Weight CCI - Weight RSI)

где "Weight CCI" и "Weight RSI" - веса (от 0 до 1) для CCI и RSI.

Рис. 1. Вид индикатора

Дополнительно строятся ещё две линии ("Fast" и "Slow") - усреднение по методу Linear-weighted с периодом усреднения "Fast averaging period" и "Slow averaging period" соответственно.

Добавлен новый параметр "Easy Start" - он ограничивает количество баров для расчёта. Чтобы провести расчёт на всех барах параметр "Easy Start" достаточно установить в '0'.