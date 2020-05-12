Идея индикатора

Отобразить итоговый размер свечи. Например есть три или четыре однонаправленных свечи - значит индикатор будет последовательно суммировать их размер. Только вместо использования графических объектов (прямоугольников) используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM.

Рис. 1. Индикатор One direction candle

На гистограмме самый последний столбик - это суммарный размер из нескольких однонаправленных свеч.