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One direction candle - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить итоговый размер свечи. Например есть три или четыре однонаправленных свечи - значит индикатор будет последовательно суммировать их размер. Только вместо использования графических объектов (прямоугольников) используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM.
Рис. 1. Индикатор One direction candle
На гистограмме самый последний столбик - это суммарный размер из нескольких однонаправленных свеч.
Manual Three rectangles
Помощник в ручной торговле. В работе участвуют три объекта - "Прямоугольник"iStochastic Increase Position Volume
Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции.
iCCI iStochastic iRSI weight
Три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окнеVirtual Trailing Stop 2
Доработка первой версии