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Индикаторы

One direction candle - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2469
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить итоговый размер свечи. Например есть три или четыре однонаправленных свечи - значит индикатор будет последовательно суммировать их размер. Только вместо использования графических объектов (прямоугольников) используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM

One direction candle

Рис. 1. Индикатор One direction candle

На гистограмме самый последний столбик - это суммарный размер из нескольких однонаправленных свеч.

    Manual Three rectangles Manual Three rectangles

    Помощник в ручной торговле. В работе участвуют три объекта - "Прямоугольник"

    iStochastic Increase Position Volume iStochastic Increase Position Volume

    Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции.

    iCCI iStochastic iRSI weight iCCI iStochastic iRSI weight

    Три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне

    Virtual Trailing Stop 2 Virtual Trailing Stop 2

    Доработка первой версии