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Manual Three rectangles - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1884
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Пользователь открывает позицию вручную, затем рисует три прямоугольника (их имена должны совпадать с именами во входных параметрах: "Rectangle Up", "Rectangle Middle" и "Rectangle Down"). Правило рисования прямоугольников - открытая позиция примерно посередине одного прямоугольника. И ещё два прямоугольника сверху и снизу.

Пример ниже: уровень открытой позиции обозначен пунктирной линией. Как видите - все три прямоугольника расположены довольно примерно (с перекрытием или даже не доходят один к одному). Нам даже не важно чтобы прямоугольник "Rectangle Up" был на самом верху - главное чтобы на графике были все три прямоугольника. Дальше советник сам рассчитывает четыре итоговые цены - на рисунке ниже показан пример в виде объектов  obj

Manual Three rectangles

Рис. 1. Три прямоугольника и итоговый расчёт цен


Первый перенос Стоп лосса производится на минимально-возможный уровень прямоугольника. Пример:

Step 1

Рис. 2. Первая модификация позиции


Manual Three rectangles

Рис. 3. Принцип расчёта уровней

    iStochastic Increase Position Volume iStochastic Increase Position Volume

    Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции.

    Two Timeframes at Close prices Two Timeframes at Close prices

    Отображение на младшем таймфрейме (текущем) двух старших таймфреймов

    One direction candle One direction candle

    Индикатор суммирует размер свеч, пока они идут в одном направлении

    iCCI iStochastic iRSI weight iCCI iStochastic iRSI weight

    Три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне