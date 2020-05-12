Manual Three rectangles

Идея торговой стратегии

Пользователь открывает позицию вручную, затем рисует три прямоугольника (их имена должны совпадать с именами во входных параметрах: "Rectangle Up", "Rectangle Middle" и "Rectangle Down"). Правило рисования прямоугольников - открытая позиция примерно посередине одного прямоугольника. И ещё два прямоугольника сверху и снизу.

Пример ниже: уровень открытой позиции обозначен пунктирной линией. Как видите - все три прямоугольника расположены довольно примерно (с перекрытием или даже не доходят один к одному). Нам даже не важно чтобы прямоугольник "Rectangle Up" был на самом верху - главное чтобы на графике были все три прямоугольника. Дальше советник сам рассчитывает четыре итоговые цены - на рисунке ниже показан пример в виде объектов

Рис. 1. Три прямоугольника и итоговый расчёт цен





Первый перенос Стоп лосса производится на минимально-возможный уровень прямоугольника. Пример:

Рис. 2. Первая модификация позиции





Рис. 3. Принцип расчёта уровней