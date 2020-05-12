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Manual Three rectangles - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Пользователь открывает позицию вручную, затем рисует три прямоугольника (их имена должны совпадать с именами во входных параметрах: "Rectangle Up", "Rectangle Middle" и "Rectangle Down"). Правило рисования прямоугольников - открытая позиция примерно посередине одного прямоугольника. И ещё два прямоугольника сверху и снизу.
Пример ниже: уровень открытой позиции обозначен пунктирной линией. Как видите - все три прямоугольника расположены довольно примерно (с перекрытием или даже не доходят один к одному). Нам даже не важно чтобы прямоугольник "Rectangle Up" был на самом верху - главное чтобы на графике были все три прямоугольника. Дальше советник сам рассчитывает четыре итоговые цены - на рисунке ниже показан пример в виде объектов
Рис. 1. Три прямоугольника и итоговый расчёт цен
Первый перенос Стоп лосса производится на минимально-возможный уровень прямоугольника. Пример:
Рис. 2. Первая модификация позиции
Рис. 3. Принцип расчёта уровней
Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции.Two Timeframes at Close prices
Отображение на младшем таймфрейме (текущем) двух старших таймфреймов
Индикатор суммирует размер свеч, пока они идут в одном направленииiCCI iStochastic iRSI weight
Три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне