CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dual Candlestick 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2906
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Модификация первой версии (Dual Candlestick ).

Добавлено в версии 2:

  • Введён параметр 'Tolerance, in points (1.00045-1.00055=10 points)' - это допуск при сравнении цен High и Low. 

Для чего этот был введён этот параметр: при работе с данным индикатором было замечено, что на одном и том-же символе, но у разных брокеров, было разное количество сигналов. Как оказалось всё дело было в небольших различиях в котировках (в принципе это нормально).

Описание:

Идея - отобразить свечной паттерн 'Dual Candlestick', при помощи стиля рисования DRAW_ARROW.

Описание паттерна 'Dual Candlestick': состоит из двух свеч. Если левая свеча свеча бычья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене High левой свечи можно выставлять отложенный ордер Buy stop. Если левая свеча свеча медвежья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене Low левой свечи можно выставлять отложенный ордер Sell stop. 

Dual Candlestick

Рис. 1. Индикатор 'Dual Candlestick'

    iForce Profit increase iForce Profit increase

    Торговая стратегия по индикатору iForce (Force Index, FRC)

    RVI Arrow Intersection RVI Arrow Intersection

    Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

    RSIOnMAOnRSI EA RSIOnMAOnRSI EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'. Выбор нескольких стратегий входа/выхода

    File Sender File Sender

    Советник отправляет по FTP указанный в коде файл на сайт. Он же может забирать это файл с указанного адреса в интернете. Отлично подойдет для передачи информации между терминалами через интернет. Например для копировщика сделок. Для связи: viber: +79524070188 telegram: https://t.me/bryzgalov_av e-mail: sn-bot@yandex.ru