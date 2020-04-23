Идея индикатора

Модификация первой версии (Dual Candlestick ).

Добавлено в версии 2:

Для чего этот был введён этот параметр: при работе с данным индикатором было замечено, что на одном и том-же символе, но у разных брокеров, было разное количество сигналов. Как оказалось всё дело было в небольших различиях в котировках (в принципе это нормально).

Описание: