Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dual Candlestick 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2906
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Модификация первой версии (Dual Candlestick ).
Добавлено в версии 2:
- Введён параметр 'Tolerance, in points (1.00045-1.00055=10 points)' - это допуск при сравнении цен High и Low.
Для чего этот был введён этот параметр: при работе с данным индикатором было замечено, что на одном и том-же символе, но у разных брокеров, было разное количество сигналов. Как оказалось всё дело было в небольших различиях в котировках (в принципе это нормально).
Описание:
Идея - отобразить свечной паттерн 'Dual Candlestick', при помощи стиля рисования DRAW_ARROW.
Описание паттерна 'Dual Candlestick': состоит из двух свеч. Если левая свеча свеча бычья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене High левой свечи можно выставлять отложенный ордер Buy stop. Если левая свеча свеча медвежья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене Low левой свечи можно выставлять отложенный ордер Sell stop.
Рис. 1. Индикатор 'Dual Candlestick'
Торговая стратегия по индикатору iForce (Force Index, FRC)RVI Arrow Intersection
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'. Выбор нескольких стратегий входа/выходаFile Sender
Советник отправляет по FTP указанный в коде файл на сайт. Он же может забирать это файл с указанного адреса в интернете. Отлично подойдет для передачи информации между терминалами через интернет. Например для копировщика сделок. Для связи: viber: +79524070188 telegram: https://t.me/bryzgalov_av e-mail: sn-bot@yandex.ru