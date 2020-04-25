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File Sender - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Bryzgalov
Опубликовал:
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov

Alexandr Bryzgalov

4.6 (61)
Пишу торговых роботов по Вашему алгоритму.
Для связи:
telegram: https://t.me/bryzgalov_av
e-mail: sn-bot@yandex.ru
4 продукта 8 кодов 130 тем 10365 комментариев
Просмотров:
1602
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Код не является готовым решением на все случаи. Публикуется в качестве одного из вариантов передачи данных между ПК.

Для связи:

viber: +79524070188

telegram: https://t.me/bryzgalov_av

e-mail: sn-bot@yandex.ru

Настройте отправку ftp и запустите в режиме transmitter:

настройка ftp в МТ5

Настройте доступ МТ5 к вашему сайту на принимающем терминале и запустите код в режиме reciever:

настройка МТ5

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