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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
File Sender - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Alexandr BryzgalovПишу торговых роботов по Вашему алгоритму.
Для связи:
telegram: https://t.me/bryzgalov_av
e-mail: sn-bot@yandex.ru
- Просмотров:
- 1602
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Код не является готовым решением на все случаи. Публикуется в качестве одного из вариантов передачи данных между ПК.
Для связи:
viber: +79524070188
telegram: https://t.me/bryzgalov_av
e-mail: sn-bot@yandex.ru
Настройте отправку ftp и запустите в режиме transmitter:
Настройте доступ МТ5 к вашему сайту на принимающем терминале и запустите код в режиме reciever:
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