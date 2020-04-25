Код не является готовым решением на все случаи. Публикуется в качестве одного из вариантов передачи данных между ПК.

Для связи: viber: +79524070188 telegram: https://t.me/bryzgalov_av e-mail: sn-bot@yandex.ru

Настройте отправку ftp и запустите в режиме transmitter:





Настройте доступ МТ5 к вашему сайту на принимающем терминале и запустите код в режиме reciever:



