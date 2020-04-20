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MartingailExpert 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Доработка первой версии: MartingailExpert .
Новое в версии 2:
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Новый параметр 'Maximum one position volume (if more -> close all)'
- Исправлены ошибки в торговой логике
Идея торговой стратегии
Работа на каждом тике, нет Стоп лосс, нет Тейк профит и нет Трейлинга. Для входа используются сигналы индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).
PowerLine (Сила котировок)
Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.Two_Symbols_iRSI_EA
Мультисимвольная торговая система. Описание берёт в теме https://www.mql5.com/ru/forum/233860/15876097#comment_15876097
RSIOnMAOnRSI
Индикатор отображает три линии: RSI, RSI рассчитанный на Moving Average и Moving Average рассчитанный на RSIRVI Arrow Intersection
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)