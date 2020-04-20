MartingailExpert 2

Доработка первой версии: MartingailExpert .

Новое в версии 2:

Новый параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

Новый параметр ' Maximum one position volume (if more -> close all)'

(if more -> close all)' Исправлены ошибки в торговой логике

Идея торговой стратегии

Работа на каждом тике, нет Стоп лосс, нет Тейк профит и нет Трейлинга. Для входа используются сигналы индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).



