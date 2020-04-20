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MartingailExpert 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2260
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Доработка первой версии: MartingailExpert .

Новое в версии 2:

  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Новый параметр 'Maximum one position volume (if more -> close all)'
  • Исправлены ошибки в торговой логике

Идея торговой стратегии

Работа на каждом тике, нет Стоп лосс, нет Тейк профит и нет Трейлинга. Для входа используются сигналы индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator). 

MartingailExpert 2

    PowerLine (Сила котировок) PowerLine (Сила котировок)

    Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.

    Two_Symbols_iRSI_EA Two_Symbols_iRSI_EA

    Мультисимвольная торговая система. Описание берёт в теме https://www.mql5.com/ru/forum/233860/15876097#comment_15876097

    RSIOnMAOnRSI RSIOnMAOnRSI

    Индикатор отображает три линии: RSI, RSI рассчитанный на Moving Average и Moving Average рассчитанный на RSI

    RVI Arrow Intersection RVI Arrow Intersection

    Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)