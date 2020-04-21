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Close Mouse Percent - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
3500
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Скрипт предназначен для частичного закрытия открытой позиции. Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.

Пример работы:

У нас зависла позиция 0,03 лота и мы хотим закрыть у нее только 0,01 лот.

Набрасываем скрипт на линию открытой позиции. и он закрывает 30% (0,01 лот)

Обратите внимание, что если установить проскальзывание slippage очень большим, то скрипт будет захватывать все позиции в зоне действия slippage (указывается в пунктах). Т.е. если мы хотим закрыть, например 50 % у вех открытых позиций, то можно установить slippage = 9999999 и процент закрытия ордера = 50

    position history position history

    Отображений позиций из истории счета в виде линий.

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