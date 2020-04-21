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Close Mouse Percent - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт предназначен для частичного закрытия открытой позиции. Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.
Пример
работы:
У нас зависла позиция 0,03 лота и мы хотим закрыть у нее только 0,01 лот.
Набрасываем скрипт на линию открытой позиции. и он закрывает 30% (0,01 лот)
Обратите внимание, что если установить проскальзывание slippage очень большим, то скрипт будет захватывать все позиции в зоне действия slippage (указывается в пунктах). Т.е. если мы хотим закрыть, например 50 % у вех открытых позиций, то можно установить slippage = 9999999 и процент закрытия ордера = 50
Отображений позиций из истории счета в виде линий.Tangent2-S
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