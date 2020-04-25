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Antitrend - эксперт для MetaTrader 4
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При достижении заданного в настройках значения (Hd) - открывает позицию в противоположную сторону.
И второе условие - открытие по RSI (при MinRSI - buy, при MaxRSI - sell), но только при изменении цены за последние 12 баров на величину, заданную в настройках - BigDelta.
Изменение SL и TP в след за ордером в советнике нет - при этих условиях они только мешали.
Тестировался только на Demo. Работает от 11$, количество лотов можно установить руками (Lots =0.01, Lots =0.1,..) или оставить =0, при это значение вычисляется автоматически, в зависимости от переменной TRisk ( от 2 до 9)
Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.position history
Отображений позиций из истории счета в виде линий.
Многофункциональный трал, с массой настроек и огромными возможностями. Может тралить по пунктам, по свечам, по фракталам, по индикаторам ATR и Parabolic.GetSetObjects
Скрипт для копирования объектов.