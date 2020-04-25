При достижении заданного в настройках значения (Hd) - открывает позицию в противоположную сторону.

И второе условие - открытие по RSI (при MinRSI - buy, при MaxRSI - sell), но только при изменении цены за последние 12 баров на величину, заданную в настройках - BigDelta.

Изменение SL и TP в след за ордером в советнике нет - при этих условиях они только мешали.

Тестировался только на Demo. Работает от 11$, количество лотов можно установить руками (Lots =0.01, Lots =0.1,..) или оставить =0, при это значение вычисляется автоматически, в зависимости от переменной TRisk ( от 2 до 9)













