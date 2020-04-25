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Antitrend - эксперт для MetaTrader 4

Сергей
Сергей

Сергей

1 код 3 комментария
Просмотров:
6094
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

При достижении заданного в настройках значения (Hd) - открывает позицию в противоположную сторону.

И второе условие - открытие по RSI (при MinRSI - buy, при MaxRSI - sell), но только при изменении цены за последние 12 баров на величину, заданную в настройках - BigDelta.

Изменение SL и TP в след за ордером в советнике нет - при этих условиях они только мешали.

Тестировался только на Demo. Работает от 11$, количество лотов можно установить руками (Lots =0.01, Lots =0.1,..) или оставить =0, при это значение вычисляется автоматически, в зависимости от переменной TRisk ( от 2 до 9)



Результаты тестирования

    Close Mouse Percent Close Mouse Percent

    Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.

    position history position history

    Отображений позиций из истории счета в виде линий.

    Универсальный трейлинг стоп по фракталам, свечам параболику... Универсальный трейлинг стоп по фракталам, свечам параболику...

    Многофункциональный трал, с массой настроек и огромными возможностями. Может тралить по пунктам, по свечам, по фракталам, по индикаторам ATR и Parabolic.

    GetSetObjects GetSetObjects

    Скрипт для копирования объектов.