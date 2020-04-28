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Универсальный трейлинг стоп по фракталам, свечам параболику... - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
12405
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Есть возможность тралить каждый ордер по отдельности или все ордера одного направления от точки их суммарного безубытка.


Можно настроить три основные зоны.

  1. Перевод в безубыток. Рассмотрим пример, когда уровень безубытка задан в пипсах.


Как только позиция достигла уровня профита 100 пунктов, так стоплосс будет перенесен на 10 п от цены открытия ордера в сторону прибыли. То есть позиция закрывшись по нему, будет иметь минимальную прибыль 10 п.

2) Трал убыточной позиции


3) Трал прибыльной позиции


Можно указать магик и тогда советник будет работать только с ордерами с таким магиком. Если указать магик = -1 то советник будет тралить все ордера той валюты, на которой он установлен.

Для того чтобы советник тралил все валюты, необходимо его установить в окно каждой валютной пары по которым ведется торговля.

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