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Универсальный трейлинг стоп по фракталам, свечам параболику... - эксперт для MetaTrader 4
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Есть возможность тралить каждый ордер по отдельности или все ордера одного направления от точки их суммарного безубытка.
Можно настроить три основные зоны.
- Перевод в безубыток. Рассмотрим пример, когда уровень безубытка задан в пипсах.
Как только позиция достигла уровня профита 100 пунктов, так стоплосс будет перенесен на 10 п от цены открытия ордера в сторону прибыли. То есть позиция закрывшись по нему, будет иметь минимальную прибыль 10 п.
2) Трал убыточной позиции
3) Трал прибыльной позиции
Можно указать магик и тогда советник будет работать только с ордерами с таким магиком. Если указать магик = -1 то советник будет тралить все ордера той валюты, на которой он установлен.
Для того чтобы советник тралил все валюты, необходимо его установить в окно каждой валютной пары по которым ведется торговля.
Простой советник, редко торгующий, следящий за изменением текущей цены от цены предыдущего бара.Close Mouse Percent
Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.
Скрипт для копирования объектов.cm BASKET
Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...