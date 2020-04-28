



Есть возможность тралить каждый ордер по отдельности или все ордера одного направления от точки их суммарного безубытка.





Можно настроить три основные зоны.

Перевод в безубыток. Рассмотрим пример, когда уровень безубытка задан в пипсах.





Как только позиция достигла уровня профита 100 пунктов, так стоплосс будет перенесен на 10 п от цены открытия ордера в сторону прибыли. То есть позиция закрывшись по нему, будет иметь минимальную прибыль 10 п.

2) Трал убыточной позиции





3) Трал прибыльной позиции





Можно указать магик и тогда советник будет работать только с ордерами с таким магиком. Если указать магик = -1 то советник будет тралить все ордера той валюты, на которой он установлен.

Для того чтобы советник тралил все валюты, необходимо его установить в окно каждой валютной пары по которым ведется торговля.