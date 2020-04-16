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Индикаторы

Bearish Bullish Harami - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3610
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Идея - визуализировать, при помощи стиля рисования DRAW_ARROW, два паттерна 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami':

Bearish Bullish Harami

Рис. 1. Индикатор 'Bearish Bullish Harami'

Согласно описанию этих паттернов (Bearish Harami и Bullish Harami

Bearish Harami (Медвежий харами) - это японская свечная модель с двумя барами, которая предполагает, что цены могут вскоре развернуться к снижению. Паттерн состоит из длинной бычьей свечи, за которой следует маленькая медвежья свеча. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.

Bullish Harami (Бычий харами) - это базовый паттерн свечных графиков, показывающий, что медвежий тренд может закончиться. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.

на дневных графиках (или на графиках не менее H4) можно рассматривать возможности входа в позиции BUY при появлении Bullish Harami (Бычий харами) и в SELL при появлении Bearish Harami (Медвежий харами).

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