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Bearish Bullish Harami - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Идея - визуализировать, при помощи стиля рисования DRAW_ARROW, два паттерна 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami':
Рис. 1. Индикатор 'Bearish Bullish Harami'
Согласно описанию этих паттернов (Bearish Harami и Bullish Harami)
Bearish Harami (Медвежий харами) - это японская свечная модель с двумя барами, которая предполагает, что цены могут вскоре развернуться к снижению. Паттерн состоит из длинной бычьей свечи, за которой следует маленькая медвежья свеча. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.
Bullish Harami (Бычий харами) - это базовый паттерн свечных графиков, показывающий, что медвежий тренд может закончиться. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.
на дневных графиках (или на графиках не менее H4) можно рассматривать возможности входа в позиции BUY при появлении Bullish Harami (Бычий харами) и в SELL при появлении Bearish Harami (Медвежий харами).
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