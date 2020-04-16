Идея индикатора

Идея - визуализировать, при помощи стиля рисования DRAW_ARROW, два паттерна 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami':

Рис. 1. Индикатор 'Bearish Bullish Harami'

Согласно описанию этих паттернов (Bearish Harami и Bullish Harami)

Bearish Harami (Медвежий харами) - это японская свечная модель с двумя барами, которая предполагает, что цены могут вскоре развернуться к снижению. Паттерн состоит из длинной бычьей свечи, за которой следует маленькая медвежья свеча. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.

Bullish Harami (Бычий харами) - это базовый паттерн свечных графиков, показывающий, что медвежий тренд может закончиться. Цены открытия и закрытия второй свечи должны содержаться в теле первой свечи.