Введение:

Это создаст автономный график для отметок символа, к которому он применяется.

Инструкции:

Я упомянул в строках кода, таких как:

или же

Из-за политик CodeBase я не могу загрузить файл без него. Следовательно, вам нужно раскомментировать следующие строки: #include <WinUser32.mqh> if (hwnd!= 0 ) { PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND, 33324 , 0 ); last_time=cur_time; }

Тогда код будет работать правильно.

Изображений:

Где найти символ для открытия графика:

Как это выглядит:



Вывод:

Таким образом, вы можете очень хорошо изучить профессию. Используя тики, вы можете получить больше знаний о том, как пойдет торговля.



