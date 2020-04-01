CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

График тиков в MQL4 - индикатор для MetaTrader 4

Jaffer wilson
Опубликовал:
jaffer wilson
jaffer wilson

jaffer wilson

7 кодов 250 тем 869 комментариев
Просмотров:
6761
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Введение:

Это создаст автономный график для отметок символа, к которому он применяется.

Инструкции:

Я упомянул в строках кода, таких как: 

 // Пожалуйста, раскомментируйте включаемый файл
//#include <WinUser32.mqh>

или же 

// Пожалуйста, раскомментируйте нижеприведенные строки после загрузки файла
//if(hwnd!=0)// && cur_time-last_time>=2)
//  {
//   PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND,33324,0);
//   last_time=cur_time;
//  }

Из-за политик CodeBase я не могу загрузить файл без него. Следовательно, вам нужно раскомментировать следующие строки: 

// Пожалуйста, раскомментируйте включаемый файл
#include  <WinUser32.mqh>

// Пожалуйста, раскомментируйте нижеприведенные строки после загрузки файла
if (hwnd!= 0 ) // && cur_time-last_time>=2)
  {
   PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND, 33324 , 0 );
   last_time=cur_time;
  }

Тогда код будет работать правильно.

Изображений:

Где найти символ для открытия графика:


Как это выглядит:


Вывод:

Таким образом, вы можете очень хорошо изучить профессию. Используя тики, вы можете получить больше знаний о том, как пойдет торговля.


    Phoenix Phoenix

    Стрелочный форекс индикатор Phoenix обладает целым набором параметром, которые позволяют подстроить его для торговли на любой валютной паре.

    Multiinstrument NULL Multiinstrument NULL

    Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки

    Checkers Prof Checkers Prof

    Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)

    ATR уровни ATR уровни

    Индикатор ATR уровней