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График тиков в MQL4 - индикатор для MetaTrader 4
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Введение:
Это создаст автономный график для отметок символа, к которому он применяется.
Инструкции:
Я упомянул в строках кода, таких как:// Пожалуйста, раскомментируйте включаемый файл //#include <WinUser32.mqh>
или же// Пожалуйста, раскомментируйте нижеприведенные строки после загрузки файла //if(hwnd!=0)// && cur_time-last_time>=2) // { // PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND,33324,0); // last_time=cur_time; // }
Из-за политик CodeBase я не могу загрузить файл без него. Следовательно, вам нужно раскомментировать следующие строки:// Пожалуйста, раскомментируйте включаемый файл #include <WinUser32.mqh> // Пожалуйста, раскомментируйте нижеприведенные строки после загрузки файла if (hwnd!= 0 ) // && cur_time-last_time>=2) { PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND, 33324 , 0 ); last_time=cur_time; }
Тогда код будет работать правильно.
Изображений:
Где найти символ для открытия графика:
Как это выглядит:
Вывод:
Таким образом, вы можете очень хорошо изучить профессию. Используя тики, вы можете получить больше знаний о том, как пойдет торговля.
Стрелочный форекс индикатор Phoenix обладает целым набором параметром, которые позволяют подстроить его для торговли на любой валютной паре.Multiinstrument NULL
Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки
Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)ATR уровни
Индикатор ATR уровней