CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Current Bar 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2632
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы индикатора

Развитие первой версии (Current Bar ).

Новое в версии 2:

  • Улучшена отрисовка на текущем баре (теперь значок двигается вслед за ценой High)
  • Добавлен параметр 'User Bar opening time' - время бара который нужно выделить

Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары. Значком 'User Code from the Wingdings charset' помечаются бары время которого заданы в 'User Bar opening time'

Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00, а параметр 'User Bar opening time' равен D'1970.01.01 00:00' - значит (на H1) будут помечены бары 12:00

Current Bar 2

Рис. 1. Пример работы

Применение индикатора

При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.

    RSI Arrow Out of Zone EA 2 RSI Arrow Out of Zone EA 2

    Модификация первой версии 'RSI Arrow Out of Zone EA'

    Close Delete By Loss Or Profit Close Delete By Loss Or Profit

    Закрытие всех позиций и удаление отложенных ордеров

    Alligator EA iSAR Trailing 2 Alligator EA iSAR Trailing 2

    Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версии

    Name Chart Name Chart

    Название графика. Выбор типа привязки (по углам или по центру)