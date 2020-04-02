Current Bar 2

Принцип работы индикатора



Развитие первой версии (Current Bar ).

Новое в версии 2:

Улучшена отрисовка на текущем баре (теперь значок двигается вслед за ценой High)

Добавлен параметр 'User Bar opening time' - время бара который нужно выделить

Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары. Значком 'User Code from the Wingdings charset' помечаются бары время которого заданы в 'User Bar opening time'

Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00, а параметр 'User Bar opening time' равен D'1970.01.01 00:00' - значит (на H1) будут помечены бары 12:00





Рис. 1. Пример работы

Применение индикатора

При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.