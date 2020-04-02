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Current Bar 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Развитие первой версии (Current Bar ).
Новое в версии 2:
- Улучшена отрисовка на текущем баре (теперь значок двигается вслед за ценой High)
- Добавлен параметр 'User Bar opening time' - время бара который нужно выделить
Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары. Значком 'User Code from the Wingdings charset' помечаются бары время которого заданы в 'User Bar opening time'
Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00, а параметр 'User Bar opening time' равен D'1970.01.01 00:00' - значит (на H1) будут помечены бары 12:00
Рис. 1. Пример работы
Применение индикатора
При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.
Модификация первой версии 'RSI Arrow Out of Zone EA'Close Delete By Loss Or Profit
Закрытие всех позиций и удаление отложенных ордеров
Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версииName Chart
Название графика. Выбор типа привязки (по углам или по центру)