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Индикаторы

Multiinstrument NULL - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6683
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки

Точка 0 задается числом бар.


Если указано 100, то считаем, что на 100 баре все валюты были равны. 

Далее на каждом баре смотрим по цене закрытия на сколько пунктов отклонилась 

каждая пара


Вариант на 8 валютных пар м обнулением в начале каждого дня


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    Краткое описание