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Multiinstrument NULL - индикатор для MetaTrader 4
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Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки
Точка 0 задается числом бар.
Если указано 100, то считаем, что на 100 баре все валюты были равны.
Далее на каждом баре смотрим по цене закрытия на сколько пунктов отклонилась
каждая пара
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Краткое описание