Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки

Точка 0 задается числом бар.





Если указано 100, то считаем, что на 100 баре все валюты были равны.

Далее на каждом баре смотрим по цене закрытия на сколько пунктов отклонилась

каждая пара





Вариант на 8 валютных пар м обнулением в начале каждого дня



