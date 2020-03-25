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ParabolicSAR Trend Line EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2287
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Торговые сигналы - это пробитие ценой линий пользовательского индикатора ParabolicSAR Trend Line  (проверяются линии 'SAR High' и 'SAR Low'). Поэтому советник должен работать только внутри бара - следите затем, чтобы параметр 'Search signals, in seconds' был больше или равен '10'.

Внимание:

  • на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1. Для данной стратегии настоятельно рекомендую использовать режиме 'внутри бара': параметр 'Search signals, in seconds' больше или равен '10'.

ParabolicSAR Trend Line EA

Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line EA


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Open Close Panel 2 Open Close Panel 2

      Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Модификация первой версии

      Open Close Panel Open Close Panel

      Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

      Plan X version 2 iMACD Plan X version 2 iMACD

      Добавление в стратегию 'Plan X version 2' индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      iAlligator Lips Attention iAlligator Lips Attention

      Индикатор на базе iAlligator (Alligator)