Принцип работы



Советник в виде панели на базе класса CDialog. Во входных параметрах три главных параметра

Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Lots

и два вспомогательных

Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)

Magic number

Сама панель содержит три кнопки: 'BUY', 'SELL' и 'CLOSE'. Рассчитана на ручную торговлю - быстро открывать позиции с заданным уровнем Стоп лосс и Тейк профит, а также для быстрого закрытия всех позиций.

Архив "Open Close Panel.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

Open Close Panel.mq5 - советник

TradingEngine31.mqh - торговый класс

TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл



