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Open Close Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2100
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Принцип работы

Советник в виде панели на базе класса CDialog. Во входных параметрах три главных параметра

  • Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Lots

и два вспомогательных

  • Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)
  • Magic number

Сама панель содержит три кнопки: 'BUY', 'SELL' и 'CLOSE'. Рассчитана на ручную торговлю - быстро открывать позиции с заданным уровнем Стоп лосс и Тейк профит, а также для быстрого закрытия всех позиций.

Архив "Open Close Panel.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

  • Open Close Panel.mq5 - советник
  • TradingEngine31.mqh - торговый класс
  • TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл

Open Close Panel

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