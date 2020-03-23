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Open Close Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник в виде панели на базе класса CDialog. Во входных параметрах три главных параметра
- Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Lots
и два вспомогательных
- Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)
- Magic number
Сама панель содержит три кнопки: 'BUY', 'SELL' и 'CLOSE'. Рассчитана на ручную торговлю - быстро открывать позиции с заданным уровнем Стоп лосс и Тейк профит, а также для быстрого закрытия всех позиций.
Архив "Open Close Panel.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.
Содержание архива:
- Open Close Panel.mq5 - советник
- TradingEngine31.mqh - торговый класс
- TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл
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