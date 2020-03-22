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Индикаторы

Bollinger Bands Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2515
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Индикатор использует стиль отображения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сравнивает разницу между линиями индикатора iBands (Bollinger Bands, BB): между Bands Upper и Bands Middle и между Bands Middle и Bands Lower. Затем сравниваются значения двух соседних столбиков гистограммы:

Bollinger Bands Oscillator

Рис. 1. Bollinger Bands Oscillator

    Copier_Pos копировщик позиций. Copier_Pos копировщик позиций.

    Простой копировщик открытия-закрытия сделок.

    ParabolicSAR Trend Line ParabolicSAR Trend Line

    Модификация стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    iRVI Time Control EA iRVI Time Control EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'iRVI Time Control'

    Open Close Panel Open Close Panel

    Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.