Принцип работы индикатора



Индикатор использует стиль отображения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сравнивает разницу между линиями индикатора iBands (Bollinger Bands, BB): между Bands Upper и Bands Middle и между Bands Middle и Bands Lower. Затем сравниваются значения двух соседних столбиков гистограммы:





Рис. 1. Bollinger Bands Oscillator