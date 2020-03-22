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Bollinger Bands Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор использует стиль отображения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сравнивает разницу между линиями индикатора iBands (Bollinger Bands, BB): между Bands Upper и Bands Middle и между Bands Middle и Bands Lower. Затем сравниваются значения двух соседних столбиков гистограммы:
Рис. 1. Bollinger Bands Oscillator
Copier_Pos копировщик позиций.
Простой копировщик открытия-закрытия сделок.ParabolicSAR Trend Line
Модификация стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR)
iRVI Time Control EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'iRVI Time Control'Open Close Panel
Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.