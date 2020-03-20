



Копирование сделок из одного терминала в другой или в одном терминале на разные инструменты. Сделки копируются независимо от выбранного инструмента и количества знаков.





Symptom pairing -- Признак парности копировщика, какая цифра на "master" счёте, такую же ставим на "slave"





В своёй торговле использую биржевые объемы, так как результаты торговли у меня не стабильные, то торговать полные контракты страшновато. Торговать просто на демо скучно, вот и решил открыть какой нибудь центовый счёт, а объёмы смотреть на демо биржевого счёта. Либо торговать микро контракты, а объёмы смотреть на нормальных.

Но чтоб не переключатся между терминалами, написал простенького советника. Копировщиков конечно и без моего здесь представлено много, но вот конкретно под мои задачи, я не нашёл, поэтому решил поделится, вдруг кому тоже пригодится.

Логика работы предельно упрощена, открылась сделка на графике где установлен советник в режиме "master", сразу открывается на графике на котором советник установлен в режиме "slave". Никакие стоп лосс, тейк профит, отложенные ордера, не копируются, копируются только сделки. Сделано это сознательно, так как биржевые котировки отличаются от котировок на форексе. Для копирования необходимо, чтоб торговые терминалы находились на одном компьютере, так как используется файл который лежит в общей папке терминалов C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\1OBMEN.csv . Была мысль прикрутить ещё обратную торговлю, при покупке на мастер инструменте, открывается продажа на "slave" инструменте, для торговли на зеркальных парах, но это пока для меня не актуально, если кому надо, пишите сделаем.

Советник предназначен только для неттинговой системы торговли, а в хеджинговой системе будет работать не корректно !!!

Неттинговая система



Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу.