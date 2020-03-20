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MCP - индикатор для MetaTrader 4
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VITALI ZYRKOЗдравствуйте, тем кто решил посетить мою страницу. Я новенький разработчик индикатор, в будущем - роботов. Решил себя попробовать программиста и собираюсь совершенствоваться в этом направлении и буду очень рад, если меня в этом поддержат. Спасибо.
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Индикатор проверяет основные валютные пары чтобы найти цвет текущей свечи для USD, EUR и GBP в корреляции с другими валютами, включая JPY, GBP, CHF, AUD.
Например. Если все квадраты в ряду USD - красные, значит текущая свеча USD слабая или медвежья по отношению ко всем другим основным валютам. Аналогично для других пар.
Параметры индикатора можно поменять, щелкнув по графику правой кнопкой мыши, выбрать MCPI и "Изменить". В настройках можно указать, какую свечу должен считывать индикатор. Можно выбрать 0 - тогда будет текущая свеча.
Вертикальная линия указывает на свечу, выбор которой указан в настройках индикатора.
Пример стратегии:
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Валютная пара имеет отчетливое медвежье/бычье направление (квадраты красные или зеленые)
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Вход в Call или Put на валютной паре, что имеет самый четкий медвежий/бычьий сигнал (например, все зеленые квадраты для EUR).
Индикатор отслеживает изменения Equity, сохраняет историю М1, отображает в произвольных стандартных таймфреймах изменения Эквити и баланса.Советник по времени с динамическим трейлингстопом и трейлингпрофитом.
Советник OpenTimeTral2 выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует динамический трейлингстоп и трейлингпрофит для первого рыночного ордера. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется динамический трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell и уменьшает Трейлингстоп при приближении к ТейкПрофит по формуле линейного уменьшения в первом варианте и убыстряющегося по обратной связи во втором варианте. Для TakeProfit так же используется трейлинг на постоянную величину. При приближении текущей цены к уровню TakeProfit, Тейкпрофит модифицируется на расстояние TralingProfit.
Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точкиPhoenix
Стрелочный форекс индикатор Phoenix обладает целым набором параметром, которые позволяют подстроить его для торговли на любой валютной паре.