Индикатор проверяет основные валютные пары чтобы найти цвет текущей свечи для USD, EUR и GBP в корреляции с другими валютами, включая JPY, GBP, CHF, AUD.

Например. Если все квадраты в ряду USD - красные, значит текущая свеча USD слабая или медвежья по отношению ко всем другим основным валютам. Аналогично для других пар.

Параметры индикатора можно поменять, щелкнув по графику правой кнопкой мыши, выбрать MCPI и "Изменить". В настройках можно указать, какую свечу должен считывать индикатор. Можно выбрать 0 - тогда будет текущая свеча.

Вертикальная линия указывает на свечу, выбор которой указан в настройках индикатора.

Пример стратегии: