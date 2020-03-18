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AccEq - индикатор Equity счёта - индикатор для MetaTrader 4
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Updated:
2021-01-25 ver 2.05
- исправлены ошибки при переключении счета.
2021-01-22 ver 2.04
- ВАЖНО: теперь индикатор контролирует номер текущего счета, сохраняет изменения эквити раздельно для каждого выбранного счета. В связи с чем изменился формат имени файла истории (ACCEQ_[AccountNumber]_1.hst). Для продолжения использования файла предыдущей версии, при остановленном индикаторе, переименуйте старый файл.
- исправлено: некорректно выводил изменения баланса по истории сделок;
- исправлено: при внезапном закрытии в историю могли записаться пустые значения. Теперь при открытии автоматически удаляются "свечи" с пустыми значениями;
- добавлено: возможно вручную указать период для удаления сомнительных данных из истории.
2021-01-14 ver 2.01
- новое: строит линию баланса счета, по истории сделок;
- в параметрах можно указать возможность отображения для баланса и эквити. При отключенном изображении сбор данных по Эквити продолжается.
- рекомендуется использовать на графиках с двумя-тремя знаками после запятой (например, XAUUSD или USDJPY).
2021-01-14 ver 2.00
- строится в окне графика;
- создает и заполняет только один файл истории, М1 (для пользователей версии 1.х: остальные ACCEQU*.hst можно удалить);
- обновляется по тику и по времени (раз в секунду);
- отображает данные по Эквити (OHLC), пересчитанные из М1 в таймфрейм графика, привязанные к соответствующим датам графика;
- использование: бросить на график любого высоколиквидного инструмента, (для счетов с малым остатком желательно график с ценами меньше 1), установить интересующий ТФ.
Назначение
Индикатор в реальном режиме времени отслеживает Equity и сохраняет в файл истории таймфрейма ACCEQU1.hst. Остальные ТФ рассчитываются из М1 динамически. Кроме сбора данных по Эквити обеспечивает визуализацию Эквити и Баланса на графике. Баланс строится по подгруженной истории.
При одновременной торговле несколькими валютными парами, просто нереально воссоздать картину изменения Эквити в процессе торговли. Также, с одной позицией, но при длительном отсутствии у терминала, можно отследить ход торговли в стоимостном выражении.
Внимательное изучение графиков поможет проанализировать свой стиль торговли или робота, а также "сделать выводы".
Версия 2:
Версия 1:
На примере графика видно, что серия открытых позиций с нереализованной прибылью, достигавшей $700, обернулась зафиксированными убытками в размере $400. Ибо вовремя надо выходить, вовремя, а не ждать каждого ТП :-)
По мотивам этого скрипта.--------------
С благодарностью Сообществу за открытые идеи и код, с пожеланиями успешной торговли,
Amba404
Советник OpenTimeTral2 выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует динамический трейлингстоп и трейлингпрофит для первого рыночного ордера. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется динамический трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell и уменьшает Трейлингстоп при приближении к ТейкПрофит по формуле линейного уменьшения в первом варианте и убыстряющегося по обратной связи во втором варианте. Для TakeProfit так же используется трейлинг на постоянную величину. При приближении текущей цены к уровню TakeProfit, Тейкпрофит модифицируется на расстояние TralingProfit.Библиотека для работы с COM-объектами.
Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.
Любопытная индикаторная система на основе MCPI (Multi Currency Pair Indicator). Основное его предназначение - экономия времени для проверки состояния других валютных пар.Multiinstrument NULL
Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки