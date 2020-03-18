Индикатор в реальном режиме времени отслеживает Equity и сохраняет в файл истории таймфрейма ACCEQU1.hst. Остальные ТФ рассчитываются из М1 динамически. Кроме сбора данных по Эквити обеспечивает визуализацию Эквити и Баланса на графике. Баланс строится по подгруженной истории.



При одновременной торговле несколькими валютными парами, просто нереально воссоздать картину изменения Эквити в процессе торговли. Также, с одной позицией, но при длительном отсутствии у терминала, можно отследить ход торговли в стоимостном выражении.

Внимательное изучение графиков поможет проанализировать свой стиль торговли или робота, а также "сделать выводы".

Версия 2:





Версия 1:





