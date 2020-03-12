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Statistics High and Low by Time 2 - скрипт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Входные параметры
- Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
- Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
- Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;
- Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.
Изменения в версии 2:
Теперь собирается статистика по High и Low за день в разрезе часов отдельно для бычьих и отдельно для медвежьих баров. За это отвечают параметры
- High Bullish
- Low Bullish
- High Bearish
- Low Bearish
любую из этих линий можно включить/отключить. Пример отображения, когда все четыре линии отображаются:
Statistics High and Low by Time
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.iAlligator Alert
На основе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - при определённых условиях выдаётся Alert и рисуется значок Arrow
OHLC Alert
Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит AlertDay shape
Индикатор для каждого дня показывает форму движения