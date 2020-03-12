Statistics High and Low by Time 2

Принцип работы



Входные параметры

Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;

- количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет; Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;

- флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика; Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;

- задержка отображения итогового графика; Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.

Изменения в версии 2:

Теперь собирается статистика по High и Low за день в разрезе часов отдельно для бычьих и отдельно для медвежьих баров. За это отвечают параметры

High Bullish

Low Bullish

High Bearish

Low Bearish