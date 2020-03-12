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Statistics High and Low by Time 2 - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1889
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Принцип работы

Входные параметры

  • Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
  • Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
  • Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;
  • Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.

Изменения в версии 2:

Теперь собирается статистика по High и Low за день в разрезе часов отдельно для бычьих и отдельно для медвежьих баров. За это отвечают параметры

  • High Bullish
  • Low Bullish
  • High Bearish
  • Low Bearish

любую из этих линий можно включить/отключить. Пример отображения, когда все четыре линии отображаются:

Statistics High and Low by Time 2

    Statistics High and Low by Time Statistics High and Low by Time

    Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

    iAlligator Alert iAlligator Alert

    На основе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - при определённых условиях выдаётся Alert и рисуется значок Arrow

    OHLC Alert OHLC Alert

    Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит Alert

    Day shape Day shape

    Индикатор для каждого дня показывает форму движения