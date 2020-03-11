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Statistics High and Low by Time - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1682
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Входные параметры

  • Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
  • Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
  • Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;
  • Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.

Statistics High and Low by Time

Рис. 1. Выборка из 1000 баров на H1

На рисунке видно, что цены достигали максимальных значений на баре 17 часов, а минимальные на баре 00 часов.

    iAlligator Alert iAlligator Alert

    На основе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - при определённых условиях выдаётся Alert и рисуется значок Arrow

    Shadow of yesterday Shadow of yesterday

    Индикатор отображает на текущем таймфрейме High и Low вчерашнего бара D1

    Statistics High and Low by Time 2 Statistics High and Low by Time 2

    Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2

    OHLC Alert OHLC Alert

    Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит Alert