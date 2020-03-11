Statistics High and Low by Time

Входные параметры

Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;

- количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет; Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;

- флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика; Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;

- задержка отображения итогового графика; Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.





Рис. 1. Выборка из 1000 баров на H1

На рисунке видно, что цены достигали максимальных значений на баре 17 часов, а минимальные на баре 00 часов.