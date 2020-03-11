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Statistics High and Low by Time - скрипт для MetaTrader 5
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Входные параметры
- Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
- Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
- Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;
- Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.
Рис. 1. Выборка из 1000 баров на H1
На рисунке видно, что цены достигали максимальных значений на баре 17 часов, а минимальные на баре 00 часов.
iAlligator Alert
На основе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - при определённых условиях выдаётся Alert и рисуется значок ArrowShadow of yesterday
Индикатор отображает на текущем таймфрейме High и Low вчерашнего бара D1
Statistics High and Low by Time 2
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2OHLC Alert
Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит Alert