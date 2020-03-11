iAlligator Alert

Индикатор отображает на текущем таймфрейме High и Low вчерашнего бара D1

Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.