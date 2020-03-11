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Индикаторы

iAlligator Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2371
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип индикатора

Индикатор 'iAlligator Alert' построен на базе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - он имеет такие-же основные параметры для линий и так-же отображает линии индикатора. Добавлено только вывод Alert и отображение значка Arrow при выполнении таких условий:

  • появился новый бар (он же текущий бар)
    • OHLC текущего бара и двух предыдущих находятся выше линии 'Jaws'
    • два предыдущих бара - медвежьи
      • на двух предыдущих барах рисуем стрелочку Arrow 'UP' и даём Alert
    • OHLC текущего бара и двух предыдущих находятся ниже линии 'Jaws'
    • два предыдущих бара - бычьи
      • на двух предыдущих барах рисуем стрелочку Arrow 'DOWN' и даём Alert

Текст Alert примерно такой:

iAlligator Alert (EURUSD,M1)    Alert: EURUS,DM1 2020.03.11 11:56:00 DOWN


        iAlligator Alert



        Shadow of yesterday Shadow of yesterday

        Индикатор отображает на текущем таймфрейме High и Low вчерашнего бара D1

        Библиотека для работы с COM-объектами Библиотека для работы с COM-объектами

        Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.

        Statistics High and Low by Time Statistics High and Low by Time

        Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

        Statistics High and Low by Time 2 Statistics High and Low by Time 2

        Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2