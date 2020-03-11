Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iAlligator Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2371
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип индикатора
Индикатор 'iAlligator Alert' построен на базе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - он имеет такие-же основные параметры для линий и так-же отображает линии индикатора. Добавлено только вывод Alert и отображение значка Arrow при выполнении таких условий:
- появился новый бар (он же текущий бар)
- OHLC текущего бара и двух предыдущих находятся выше линии 'Jaws'
- два предыдущих бара - медвежьи
- на двух предыдущих барах рисуем стрелочку Arrow 'UP' и даём Alert
- OHLC текущего бара и двух предыдущих находятся ниже линии 'Jaws'
- два предыдущих бара - бычьи
- на двух предыдущих барах рисуем стрелочку Arrow 'DOWN' и даём Alert
Текст Alert примерно такой:
iAlligator Alert (EURUSD,M1) Alert: EURUS,DM1 2020.03.11 11:56:00 DOWN
Индикатор отображает на текущем таймфрейме High и Low вчерашнего бара D1Библиотека для работы с COM-объектами
Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.Statistics High and Low by Time 2
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2