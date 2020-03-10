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Shadow of yesterday - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW и два индикаторных буфера. Отображает значение High и Low вчерашнего бара с таймфрейма D1. Отсюда ограничение: индикатор нельзя запускать на таймфрейме D1 и выше.
Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.Intersection 2 iMA Choosing Strategies
Торговля на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Выбор из нескольких стратегий для открытия
На основе стандартного индикатора iAlligator (Alligator) - при определённых условиях выдаётся Alert и рисуется значок ArrowStatistics High and Low by Time
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.