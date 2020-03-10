Shadow of yesterday

Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.

Торговля на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Выбор из нескольких стратегий для открытия