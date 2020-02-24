Индикатор создан по мотивам темы на форуме "Как определить интенсивность смены направления движения цены?"

Индикатор рассчитывается по формуле:

Noise = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1),N) - ABS(CLOSE(i-N)-CLOSE(i-N-1);

где:

SUM — сумма;

ABS — модуль;

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

N — число периодов расчета.

При более выраженном, трендовом, движении цены - показания индикатора стремятся к нулю.

Чем размашистее движения цены и менее выражен тренд, - тем выше показания индикатора.

Как использовать индикатор пока не знаю. Возможно получится отделить Тренд от Флета.



