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Noise - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор создан по мотивам темы на форуме "Как определить интенсивность смены направления движения цены?"
Индикатор рассчитывается по формуле:
Noise = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1),N) - ABS(CLOSE(i-N)-CLOSE(i-N-1);
где:
SUM — сумма;
ABS — модуль;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.
При более выраженном, трендовом, движении цены - показания индикатора стремятся к нулю.
Чем размашистее движения цены и менее выражен тренд, - тем выше показания индикатора.
Как использовать индикатор пока не знаю. Возможно получится отделить Тренд от Флета.
Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) выполненный в стиле рисования DRAW_COLOR_LINEStatistics of candles Morse
Подсчет количества серий задаваемых в виде Морзе кода. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.
Скрипт закрывает все открытые графикиSends when a trend changes
Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.