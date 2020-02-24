CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Noise - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
Sergey Chalyshev

Sergey Chalyshev

4.9 (23)
5 кодов 54 темы 2398 комментариев
Просмотров:
3374
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор создан по мотивам темы на форуме "Как определить интенсивность смены направления движения цены?"

Индикатор рассчитывается по формуле:

Noise = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1),N) - ABS(CLOSE(i-N)-CLOSE(i-N-1);

где:

SUM — сумма;

ABS — модуль;

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

N — число периодов расчета.

При более выраженном, трендовом, движении цены - показания индикатора стремятся к нулю.

Чем размашистее движения цены и менее выражен тренд, - тем выше показания индикатора. 

noise

Как использовать индикатор пока не знаю. Возможно получится отделить Тренд от Флета.


    iRVI Color iRVI Color

    Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) выполненный в стиле рисования DRAW_COLOR_LINE

    Statistics of candles Morse Statistics of candles Morse

    Подсчет количества серий задаваемых в виде Морзе кода. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

    Closing All Charts Closing All Charts

    Скрипт закрывает все открытые графики

    Sends when a trend changes Sends when a trend changes

    Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.