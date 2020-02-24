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Индикаторы

iRVI Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1791
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

iRVI Color выполнен на основе стандартного индикатора RVI и стиль DRAW_LINE рисования заменён на DRAW_COLOR_LINE. Индикатор можно было создать двумя способами: через создание хендла (пример из справки iRVI) или внесением правок в пример индикатора из стандартной поставки (MQL5\Indicators\Examples\RVI.mq5). Я выбрал второй вариант.

Правило смены цветов:

Сравнивается значение в индикаторном буфере на текущем баре и на предыдущем.

iRVI Color

    Statistics of candles Morse Statistics of candles Morse

    Подсчет количества серий задаваемых в виде Морзе кода. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

    Delete pending orders Delete pending orders

    Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера

    Noise Noise

    Индикатор рассчитывает "шум" цены.

    Closing All Charts Closing All Charts

    Скрипт закрывает все открытые графики