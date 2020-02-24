iRVI Color выполнен на основе стандартного индикатора RVI и стиль DRAW_LINE рисования заменён на DRAW_COLOR_LINE. Индикатор можно было создать двумя способами: через создание хендла (пример из справки iRVI) или внесением правок в пример индикатора из стандартной поставки (MQL5\Indicators\Examples\RVI.mq5). Я выбрал второй вариант.

Правило смены цветов:

Сравнивается значение в индикаторном буфере на текущем баре и на предыдущем.



