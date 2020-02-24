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iRVI Color - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
iRVI Color выполнен на основе стандартного индикатора RVI и стиль DRAW_LINE рисования заменён на DRAW_COLOR_LINE. Индикатор можно было создать двумя способами: через создание хендла (пример из справки iRVI) или внесением правок в пример индикатора из стандартной поставки (MQL5\Indicators\Examples\RVI.mq5). Я выбрал второй вариант.
Правило смены цветов:
Сравнивается значение в индикаторном буфере на текущем баре и на предыдущем.
Подсчет количества серий задаваемых в виде Морзе кода. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.Delete pending orders
Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера
Индикатор рассчитывает "шум" цены.Closing All Charts
Скрипт закрывает все открытые графики