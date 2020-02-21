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Statistics of candles Morse - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1531
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник выводит график статистики (количества) каждой серии.

Statistics of candles Morse

Кодирование (внутри скрипта) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0" взято из примера Morse code:

Morse code inputs



    Delete pending orders Delete pending orders

    Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера

    RAVI RAVI

    Формула индикатора RAVI = 100*(SMA(fastMA) — SMA(slowMA)) / SMA(slowMA)

    iRVI Color iRVI Color

    Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) выполненный в стиле рисования DRAW_COLOR_LINE

    Noise Noise

    Индикатор рассчитывает "шум" цены.