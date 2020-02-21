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Statistics of candles Morse - скрипт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник выводит график статистики (количества) каждой серии.
Кодирование (внутри скрипта) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0" взято из примера Morse code:
Delete pending orders
Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордераRAVI
Формула индикатора RAVI = 100*(SMA(fastMA) — SMA(slowMA)) / SMA(slowMA)
iRVI Color
Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) выполненный в стиле рисования DRAW_COLOR_LINENoise
Индикатор рассчитывает "шум" цены.