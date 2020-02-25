ПРЕДИСЛОВИЕ.

При тестировании (создании) торговой стратегии (или автоматического советника) можно столкнуться с задачей когда для сбора информации следует получить значение индикатора на ином от текущего таймфрейме. Кроме того в индикаторах доступных, в MetaTrader 4, по умолчанию могут быть ограничены некоторые параметры - это может накладывать ограничения на разработку торговых стратегий. Для решения подобных задач, а также увеличения настроек стандартных (и не только) индикаторов, начата серия публикаций объединенная названием - Verification.





ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНДИКАТОР.

В данной версии Verification используется индикатор Relative Strength Index (RSI). С возможностью вывода значения с иного таймфрейма, смещением по расчетному бару и одновременным выставлении нескольких уровней.



На Рис. 1. представлен сравнительный вид стандартного и модифицированного индикатора RSI.











Рис. 1. Пример стандартного индикатора RSI (верху) и серии Verification (внизу).







ПОСЛЕСЛОВИЯ.

Серия Verification не предназначена для полноценной торговли, поэтому внедрение различных алертов или сообщений не планируется. Однако, предложение добавить какие нибудь настройки для облегчения анализа или увеличения информативности буду рассматриваться. :)

