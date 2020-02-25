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Verification - RSI - индикатор для MetaTrader 4
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ПРЕДИСЛОВИЕ.
При тестировании (создании) торговой стратегии (или автоматического советника) можно столкнуться с задачей когда для сбора информации следует получить значение индикатора на ином от текущего таймфрейме. Кроме того в индикаторах доступных, в MetaTrader 4, по умолчанию могут быть ограничены некоторые параметры - это может накладывать ограничения на разработку торговых стратегий. Для решения подобных задач, а также увеличения настроек стандартных (и не только) индикаторов, начата серия публикаций объединенная названием - Verification.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНДИКАТОР.
В данной версии Verification используется индикатор Relative Strength Index (RSI). С возможностью вывода
значения с иного таймфрейма, смещением по расчетному бару и одновременным выставлении нескольких уровней.
На Рис. 1. представлен сравнительный вид стандартного и модифицированного индикатора RSI.
Рис. 1. Пример стандартного индикатора RSI (верху) и серии Verification (внизу).
ПОСЛЕСЛОВИЯ.
Серия Verification не предназначена для полноценной торговли, поэтому внедрение различных алертов или сообщений не
планируется. Однако, предложение добавить какие нибудь настройки для облегчения анализа или увеличения информативности буду
рассматриваться. :)
Отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещенияcm ind High Low double
Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.
Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!Советник по времени с трейлингстопом.
Советник OpenTimeTral выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует трейлингстоп для первого рыночного ордера. Ограничения выбора типов ордеров: 1. Можно выбрать только один тип рыночного ордера, либо Buy, либо Sell. И с выбранным рыночным ордером нельзя выбрать отложенные ордера. 2. Отложенные и лимитные ордера можно выбирать в любом сочетании. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell