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Индикаторы

RAVI - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
2787
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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RAVI – это индикатор, входящий в линейку осцилляторов. Полное название «Range Action Verification Index», что в переводе означает «Индекс диапазона достоверного действия».

Разработал RAVI опытный трейдер, специалист биржевой торговли Тушар Чанд (Tushar Chande). Это не единственная его разработка. Также ему принадлежит авторство другого не менее популярного индикатора «Aroon» и книги «По ту сторону технического анализа».

Индикатор RAVI весьма прост в использовании, при этом имеет значительное сходство с другим осциллятором – MACD. Основным отличием RAVI является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних. Благодаря этому появляется возможность своевременно выявлять начало трендового движения.

Работа индикатора RAVI основана на данных двух простых скользящих средних, одна из которых медленная и имеет период 65, что соответствует календарному кварталу, и быстрая с периодом 7, что соответствует недельному периоду. Стоит учесть, что данные параметры индикатора автор рекомендует использовать применительно к дневному графику.

Super Trend Hull EA 2 Super Trend Hull EA 2

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Super Trend Hull. Доработка первой версии

eaStochastic eaStochastic

Советник на индикаторе Stochastic.

Delete pending orders Delete pending orders

Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера

Statistics of candles Morse Statistics of candles Morse

Подсчет количества серий задаваемых в виде Морзе кода. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.