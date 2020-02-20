



RAVI – это индикатор, входящий в линейку осцилляторов. Полное название «Range Action Verification Index», что в переводе означает «Индекс диапазона достоверного действия».



Разработал RAVI опытный трейдер, специалист биржевой торговли Тушар Чанд (Tushar Chande). Это не единственная его разработка. Также ему принадлежит авторство другого не менее популярного индикатора «Aroon» и книги «По ту сторону технического анализа».



Индикатор RAVI весьма прост в использовании, при этом имеет значительное сходство с другим осциллятором – MACD. Основным отличием RAVI является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних. Благодаря этому появляется возможность своевременно выявлять начало трендового движения.



Работа индикатора RAVI основана на данных двух простых скользящих средних, одна из которых медленная и имеет период 65, что соответствует календарному кварталу, и быстрая с периодом 7, что соответствует недельному периоду. Стоит учесть, что данные параметры индикатора автор рекомендует использовать применительно к дневному графику.