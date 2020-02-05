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Chaikin Oscillator Colored Area - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iChaikin Oscillator (Chaikin Oscillator, CHO) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING
Рис. 1. Chaikin Oscillator Colored Area
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Торговая стратегия на пересечении трендовых индикаторов iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iMA (Moving Average, MA)Breakeven One
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