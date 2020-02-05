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Индикаторы

Chaikin Oscillator Colored Area - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2246
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор iChaikin Oscillator (Chaikin Oscillator, CHO) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

Chaikin Oscillator Colored Area

Рис. 1. Chaikin Oscillator Colored Area

    iAMA intersection iMA iAMA intersection iMA

    Торговая стратегия на пересечении трендовых индикаторов iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iMA (Moving Average, MA)

    Breakeven One Breakeven One

    Советник-утилита: выставляет один раз безубыток для позиции

    Cleaner Cleaner

    Скрипт - очиститель графика

    Plan X version 2 Plan X version 2

    Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.