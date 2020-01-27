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Советники

Draw Rectangle Place Pending Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2024
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Утилита - помощник в ручной торговле: пользователь размещает на графике прямоугольник. Советник размещает на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop.

Советник построен на базе класса CDialog и содержит кнопку двойного назначения: "Pause/Start". Состояния кнопки могут быть:

  • по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает) - если найден прямоугольник с именем 'Rectangle Name' и в рынке нет отложенных ордеров и позиций, тогда будут размещены на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop. Если есть позиция - советник будет применять трейлинг.
  • кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе) - трейлинг отключается, отложенные ордера не выставляются


Draw Rectangle Place Pending Panel

    Assistant EA Assistant EA

    Помощник в торговле. Выставляет SL, открывает вторую позиция, локирует ...

    Tick Counter Indicator Tick Counter Indicator

    Подсчёт тиков через вызов CopyTicksRange

    Validate Validate

    Проверка торговых советников

    iMA iRSI iMA iRSI

    Индикатор на основе iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)