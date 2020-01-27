Draw Rectangle Place Pending Panel

Принцип работы



Утилита - помощник в ручной торговле: пользователь размещает на графике прямоугольник. Советник размещает на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop.

Советник построен на базе класса CDialog и содержит кнопку двойного назначения: "Pause/Start". Состояния кнопки могут быть:

по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает) - если найден прямоугольник с именем ' Rectangle Name ' и в рынке нет отложенных ордеров и позиций, тогда будут размещены на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop. Если есть позиция - советник будет применять трейлинг.

' и в рынке нет отложенных ордеров и позиций, тогда будут размещены на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop. Если есть позиция - советник будет применять трейлинг. кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе) - трейлинг отключается, отложенные ордера не выставляются







