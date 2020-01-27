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Draw Rectangle Place Pending Panel - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2024
- Рейтинг:
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Принцип работы
Утилита - помощник в ручной торговле: пользователь размещает на графике прямоугольник. Советник размещает на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop.
Советник построен на базе класса CDialog и содержит кнопку двойного назначения: "Pause/Start". Состояния кнопки могут быть:
- по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает) - если найден прямоугольник с именем 'Rectangle Name' и в рынке нет отложенных ордеров и позиций, тогда будут размещены на верхней границе прямоугольника отложенный ордер Buy stop, а на нижней - Sell stop. Если есть позиция - советник будет применять трейлинг.
- кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе) - трейлинг отключается, отложенные ордера не выставляются
Assistant EA
Помощник в торговле. Выставляет SL, открывает вторую позиция, локирует ...Tick Counter Indicator
Подсчёт тиков через вызов CopyTicksRange