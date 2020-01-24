Tick Counter Indicator

Индикатор выводит количество тиков на баре. Подсчёт производится при помощи CopyTicksRange функции. При этом можно задать один из трёх вариантов тиков:

COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask,

COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume,

COPY_TICKS_ALL – все тики

Кстати, выбранный тип тиков отображается в окне индикатора (в скобках)





Рис. 1. Сравнение индикатора с индикатором Volumes





ВНИМАНИЕ: если индикатор всё время получает "0' тиков (именно '0', а не '-1') - это может означать, что торговые тики могут быть не на всех серверах и не за все периоды времени (в зависимости от того откуда и как брокер получает/получал котировальный поток).

Проверить наличие тиков (торговых, всех или информационных) можно через команду 'Ctrl' + 'U'. Пример ниже:





Нету торговых тиков. Только бид-аски