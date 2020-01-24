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Индикаторы

Tick Counter Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2836
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор выводит количество тиков на баре. Подсчёт производится при помощи  CopyTicksRange функции. При этом можно задать один из трёх вариантов тиков:

  • COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, 
  • COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, 
  • COPY_TICKS_ALL – все тики

Кстати, выбранный тип тиков отображается в окне индикатора (в скобках)

Tick Counter Indicator

Рис. 1. Сравнение индикатора с индикатором Volumes


ВНИМАНИЕ: если индикатор всё время получает "0' тиков (именно '0', а не '-1') - это может означать, что торговые тики могут быть не на всех серверах и не за все периоды времени (в зависимости от того откуда и как брокер получает/получал котировальный поток).

Проверить наличие тиков (торговых, всех или информационных) можно через команду 'Ctrl' + 'U'. Пример ниже:


Нету торговых тиков. Только бид-аски

    OnTesterCustom OnTesterCustom

    Дополнительные торговые стат. показатели.

    Percentage of Balance Percentage of Balance

    Советник закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера при достижении прибыли или просадки (задаются в процентах от Баланса торгового счёта)

    Assistant EA Assistant EA

    Помощник в торговле. Выставляет SL, открывает вторую позиция, локирует ...

    Draw Rectangle Place Pending Panel Draw Rectangle Place Pending Panel

    Советник-утилита в виде панели (на базе класса CDialog). Размещение отложенных ордеров по нарисованному прямоугольнику