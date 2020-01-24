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Tick Counter Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит количество тиков на баре. Подсчёт производится при помощи CopyTicksRange функции. При этом можно задать один из трёх вариантов тиков:
- COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask,
- COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume,
- COPY_TICKS_ALL – все тики
Кстати, выбранный тип тиков отображается в окне индикатора (в скобках)
Рис. 1. Сравнение индикатора с индикатором Volumes
ВНИМАНИЕ: если индикатор всё время получает "0' тиков (именно '0', а не '-1') - это может означать, что торговые тики могут быть не на всех серверах и не за все периоды времени (в зависимости от того откуда и как брокер получает/получал котировальный поток).
Проверить наличие тиков (торговых, всех или информационных) можно через команду 'Ctrl' + 'U'. Пример ниже:
Нету торговых тиков. Только бид-аски
Дополнительные торговые стат. показатели.Percentage of Balance
Советник закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера при достижении прибыли или просадки (задаются в процентах от Баланса торгового счёта)
Помощник в торговле. Выставляет SL, открывает вторую позиция, локирует ...Draw Rectangle Place Pending Panel
Советник-утилита в виде панели (на базе класса CDialog). Размещение отложенных ордеров по нарисованному прямоугольнику