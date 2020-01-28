Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным - будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.





Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.





Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).





Validate



Представленный инструмент позволяет любые MT5-торговые советники исследовать на предмет целесообразности периодических перенастроек.

Грубо говоря, это универсальный автооптимизатор, основанный на неизвестных подавляющему большинству авторов торговых роботов возможностях MT5-Тестера.





Инструкция.



Возьмите чужой (из Маркета) или свой советник. Поместите его в Тестер, настроив его на Оптимизацию.

После этого в Терминале запустите Validate.





Входные параметры на скрине говорят, что исследуемый советник будет Оптимизироваться 28 дней, после чего на лучших настройках торговать 14 дней. Затем снова оптимизироваться за прошедшие 28 дней и опять на лучших настройках далее торговать. И так до тех пор, пока заданный Вами интервал в Тестере полностью не будет преодолен.





По ходу расчетов будет предоставлено (и сохранено) множество информации для тех, кто понимает. Из простого - по мере вычислений будет обновляться график автооптимизации.





В самом конце расчетов будет объединение всех одиночных прогонов в один. При этом можно будет не только посмотреть все стат. характеристики, что дает MT5-Тестер.





Но и альтернативный интерактивный HTML-отчет.

Таким образом можно любой советник проверить "на вшивость". Если советник не является подгонкой, то он должен более-менее проходить этот тест.

Поэтому целесообразно при поиске достойных решений в Маркете прогонять торговые роботы оттуда через данный инструментарий.





Особенности.

