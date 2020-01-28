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Validate - эксперт для MetaTrader 5
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Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.
Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным - будущая торговля.
Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.
Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.
Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).
Validate
Представленный инструмент позволяет любые MT5-торговые советники исследовать на предмет целесообразности периодических перенастроек.
Грубо говоря, это универсальный автооптимизатор, основанный на неизвестных подавляющему большинству авторов торговых роботов возможностях MT5-Тестера.
Инструкция.
Возьмите чужой (из Маркета) или свой советник. Поместите его в Тестер, настроив его на Оптимизацию.
После этого в Терминале запустите Validate.
Входные параметры на скрине говорят, что исследуемый советник будет Оптимизироваться 28 дней, после чего на лучших настройках торговать 14 дней. Затем снова оптимизироваться за прошедшие 28 дней и опять на лучших настройках далее торговать. И так до тех пор, пока заданный Вами интервал в Тестере полностью не будет преодолен.
По ходу расчетов будет предоставлено (и сохранено) множество информации для тех, кто понимает. Из простого - по мере вычислений будет обновляться график автооптимизации.
В самом конце расчетов будет объединение всех одиночных прогонов в один. При этом можно будет не только посмотреть все стат. характеристики, что дает MT5-Тестер.
Но и альтернативный интерактивный HTML-отчет.
Таким образом можно любой советник проверить "на вшивость". Если советник не является подгонкой, то он должен более-менее проходить этот тест.
Поэтому целесообразно при поиске достойных решений в Маркете прогонять торговые роботы оттуда через данный инструментарий.
Особенности.
- Используются WinAPI DLL. При этом весь исходный код открыт. Никаких сторонних решений.
- Оптимизировать можно на любой грубой модели (например, чтобы быстрее считалось). При этом одиночные проходы будут всегда производиться в режиме по реальным тикам.
- Присутствует возможность результаты Оптимизаций применять для других символов.
- Никакого заглядывания в будущее. Если робот прошел тест - круто!
- Много сохраняется данных в песочнице для подробного анализа - для тех, кто разбирается. Но есть и понятные gif-изображения динамики результата автооптимизации.
- Validate автоматически продолжит расчеты при запуске, если по какой-то причине произошло прерывание его работы.
- Validate полностью содержит в себе весь функционал TesterPortfolio. И, конечно, умеет гораздо больше.
- Для компиляции требуется установить некоторые библиотеки из КБ. Ссылки на них даны в исходнике. Здесь можно забрать уже готовый исполняемый EX5-файл.
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