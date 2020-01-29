Принцип работы индикатора



Индикатор перемножает значение разности индикаторов iMA (Moving Average, MA) на текущем и предыдущем баре и значение iRSI (Relative Strength Index, RSI). Если результат больше 99 -> индикатор отображает '99' (это максимально возможное значение индикатора). Если результат меньше 1 -> индикатора отображает '1' (это минимальное значение индикатора).





Рис.1. Вид индикатора





Торговля по индикатору: если индикатор повышается - это сигнал к покупкам, если индикатор понижается - сигнал к продажам.