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Индикаторы

iMA iRSI - индикатор для MetaTrader 5

basisforex
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2422
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

Индикатор перемножает значение разности индикаторов iMA (Moving Average, MA) на текущем и предыдущем баре и значение iRSI (Relative Strength Index, RSI). Если результат больше 99 -> индикатор отображает '99' (это максимально возможное значение индикатора). Если результат меньше 1 -> индикатора отображает '1' (это минимальное значение индикатора).

iMA iRSI

Рис.1. Вид индикатора


Торговля по индикатору: если индикатор повышается - это сигнал к покупкам, если индикатор понижается - сигнал к продажам.

    Validate Validate

    Проверка торговых советников

    Draw Rectangle Place Pending Panel Draw Rectangle Place Pending Panel

    Советник-утилита в виде панели (на базе класса CDialog). Размещение отложенных ордеров по нарисованному прямоугольнику

    iMA iRSI EA iMA iRSI EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'iMA iRSI'

    XXXUSD 10 points XXXUSD 10 points

    Пробой вчерашнего дня на 10 пунктов