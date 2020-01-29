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iMA iRSI - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Принцип работы индикатора
Индикатор перемножает значение разности индикаторов iMA (Moving Average, MA) на текущем и предыдущем баре и значение iRSI (Relative Strength Index, RSI). Если результат больше 99 -> индикатор отображает '99' (это максимально возможное значение индикатора). Если результат меньше 1 -> индикатора отображает '1' (это минимальное значение индикатора).
Рис.1. Вид индикатора
Торговля по индикатору: если индикатор повышается - это сигнал к покупкам, если индикатор понижается - сигнал к продажам.
Validate
Проверка торговых советниковDraw Rectangle Place Pending Panel
Советник-утилита в виде панели (на базе класса CDialog). Размещение отложенных ордеров по нарисованному прямоугольнику
iMA iRSI EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'iMA iRSI'XXXUSD 10 points
Пробой вчерашнего дня на 10 пунктов