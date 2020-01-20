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Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2410
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник ищет сигналы в канале из двух iMA (Moving Average, MA). Позиция  закрывается по Fibonacci Retracement 100.0. В рынке всегда не более одной позиции.

Сигналы пробоя канала:

Свеча пробивает снизу вверх верхний индикатор iMA и на протяжении 'Breakdown Confirmation' баров цена остаётся выше индикатора - это сигнал на открытие BUY позиции. Аналогично получаем сигнал на открытие SELL позиции: пробой должен быть сверху вниз.

Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement

Рис. 1. Сигнал SELL (Breakdown Confirmation -> '3')

    Fibonacci Retracement рассчитывается на промежутке 'Fibonacci Retracement: Days' (количество дней) и до текущего времени.

    Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement

    Рис. 2. BUY Signal


      Pending HLine by Time Pending HLine by Time

      Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиям

      Breakdown OHLC Breakdown OHLC

      Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW

      Trailing Panel Trailing Panel

      Советник выполняющий трейлинг по текущему символу с настройками Magic number. Панель строится на базе класса CDialog.

      Pending Place Pause Delete Pending Place Pause Delete

      Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.