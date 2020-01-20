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Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник ищет сигналы в канале из двух iMA (Moving Average, MA). Позиция закрывается по Fibonacci Retracement 100.0. В рынке всегда не более одной позиции.
Сигналы пробоя канала:
Свеча пробивает снизу вверх верхний индикатор iMA и на протяжении 'Breakdown Confirmation' баров цена остаётся выше индикатора - это сигнал на открытие BUY позиции. Аналогично получаем сигнал на открытие SELL позиции: пробой должен быть сверху вниз.
Рис. 1. Сигнал SELL (Breakdown Confirmation -> '3')
Fibonacci Retracement рассчитывается на промежутке 'Fibonacci Retracement: Days' (количество дней) и до текущего времени.
Рис. 2. BUY Signal
Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиямBreakdown OHLC
Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW
Советник выполняющий трейлинг по текущему символу с настройками Magic number. Панель строится на базе класса CDialog.Pending Place Pause Delete
Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.