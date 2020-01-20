Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement

Принцип работы



Советник ищет сигналы в канале из двух iMA (Moving Average, MA). Позиция закрывается по Fibonacci Retracement 100.0. В рынке всегда не более одной позиции.

Сигналы пробоя канала:

Свеча пробивает снизу вверх верхний индикатор iMA и на протяжении 'Breakdown Confirmation' баров цена остаётся выше индикатора - это сигнал на открытие BUY позиции. Аналогично получаем сигнал на открытие SELL позиции: пробой должен быть сверху вниз.





Рис. 1. Сигнал SELL (Breakdown Confirmation -> '3')

Fibonacci Retracement рассчитывается на промежутке 'Fibonacci Retracement: Days' (количество дней) и до текущего времени.

Рис. 2. BUY Signal



