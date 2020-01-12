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Индикаторы

Day Candles As Stock - индикатор для MetaTrader 5

Aleksey Mavrin
Aleksey Mavrin

Aleksey Mavrin

4.8 (62)
2 продукта 2 кода 15 тем 1728 комментариев
Просмотров:
3077
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.


    SingleTesterCache SingleTesterCache

    Данные одиночного прохода Тестера.

    Min Max for N Bars Martingale Min Max for N Bars Martingale

    Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров.

    Two iMA Crossing Arrow Two iMA Crossing Arrow

    Индикатор на базе стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает значок при пересечении двух iMA (Moving Average) на заданном баре

    Circular volumes Circular volumes

    Торговля по циклическому ряду объёмов