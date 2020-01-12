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Day Candles As Stock - индикатор для MetaTrader 5
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Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.
SingleTesterCache
Данные одиночного прохода Тестера.Min Max for N Bars Martingale
Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров.
Two iMA Crossing Arrow
Индикатор на базе стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает значок при пересечении двух iMA (Moving Average) на заданном бареCircular volumes
Торговля по циклическому ряду объёмов