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Индикаторы

Bheurekso pattern with Alerts - индикатор для MetaTrader 4

Nikelodeon & Tor
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
14274
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Доработанный индикатор свечных паттернов Bheurekso pattern, в который добавлена возможность подавать звуковые оповещения при появлении как всех , так и любого из избранных паттернов. Помимо этого вынесены цвета линий и стрелок в настройки.

Приложены две версии индикатора - русская и английская.

В данный момент поддерживаются паттерны:

  • Медвежья и Бычья Харами
  • Проникающая линия
  • Поглощение
  • Просвет облаков
  • Утреняя Звезда
  • Молот
  • Проникающая линия 
  • Повешенный
  • Поглощение
  • Темные облака
  • Вечерняя звезда
  • Падающая звезда

Скриншот : 

    volatility_Bar volatility_Bar

    Показывает флет, и волатильность

    Table In Table In

    С использованием индикатора RSI.

    Moving average MTF Moving average MTF

    Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графика

    cm ea RSI GrId cm ea RSI GrId

    Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.