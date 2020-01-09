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Bheurekso pattern with Alerts - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
- Просмотров:
- 14274
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- Опубликован:
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Доработанный индикатор свечных паттернов Bheurekso pattern, в который добавлена возможность подавать звуковые оповещения при появлении как всех , так и любого из избранных паттернов. Помимо этого вынесены цвета линий и стрелок в настройки.
Приложены две версии индикатора - русская и английская.
В данный момент поддерживаются паттерны:
- Медвежья и Бычья Харами
- Проникающая линия
- Поглощение
- Просвет облаков
- Утреняя Звезда
- Молот
- Проникающая линия
- Повешенный
- Поглощение
- Темные облака
- Вечерняя звезда
- Падающая звезда
Скриншот :
volatility_Bar
Показывает флет, и волатильностьTable In
С использованием индикатора RSI.
Moving average MTF
Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графикаcm ea RSI GrId
Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.