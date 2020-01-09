Доработанный индикатор свечных паттернов Bheurekso pattern, в который добавлена возможность подавать звуковые оповещения при появлении как всех , так и любого из избранных паттернов. Помимо этого вынесены цвета линий и стрелок в настройки.

Приложены две версии индикатора - русская и английская.

В данный момент поддерживаются паттерны:



Медвежья и Бычья Харами

Проникающая линия

Поглощение

Просвет облаков

Утреняя Звезда

Молот

Проникающая линия

Повешенный

Поглощение

Темные облака

Вечерняя звезда

Падающая звезда

Скриншот :