Индикатор, применяю в основном в своих советниках для разделения рынка на волатильный, и флетовый . Индикатор делит стратегии на два типа, спокойный/не спокойный. Можно поместить в одном советнике, две стратегии. Одна будет работать на спокойном рынке, вторая будет работать при волатильности.

Рекомендуемый таймфрейм М5.

Индикатор отображается прямой линией в отдельном под окне. Значение цветов отображения: Красный - сильный флет; Желтый - слабый флет; Синий - сильная волатильность; Зеленый - слабая волатильность.





Индикатор состоит из максимального диапазона предыдущих 5-баров деленные на коэффициент с дальнейшим сглаживанием. Индикатор имеет порог уровня волатильности, и коэффициент который регулируется внешними переменными.

input int koef = 50 ; input double level = 0.75 ;

Обновление:

1) Оптимизирован начальный цикл, и добавлен новый параметр, спасибо за подсказку Igor Makanu

Теперь можно перебирать количество баров для расчета индикатора, благодаря подсказке Игоря индикатор стал еще функциональнее.