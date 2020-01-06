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Индикаторы

volatility_Bar - индикатор для MetaTrader 4

Martingeil
Martingeil

Martingeil

3 кода 3 темы 450 комментариев
Просмотров:
13981
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, применяю в основном в своих советниках для разделения рынка на волатильный, и флетовый .  Индикатор делит стратегии на два типа, спокойный/не спокойный. Можно поместить в одном советнике, две стратегии. Одна будет работать на спокойном рынке, вторая будет работать при волатильности.

Рекомендуемый таймфрейм М5.

Индикатор отображается прямой линией в отдельном под окне. Значение цветов отображения: Красный - сильный флет; Желтый - слабый флет;  Синий - сильная волатильность; Зеленый - слабая волатильность. 


Индикатор состоит из максимального диапазона предыдущих 5-баров деленные на коэффициент с дальнейшим сглаживанием. Индикатор имеет порог уровня волатильности, и коэффициент который регулируется внешними переменными.

input int    koef  = 50;   // коэффициент деления диапазона свечи
input double level = 0.75; // порог уровня волатильности средней линии

Обновление:

1) Оптимизирован начальный цикл, и добавлен новый параметр, спасибо за подсказку Igor Makanu

Теперь можно перебирать количество баров для расчета индикатора, благодаря подсказке Игоря индикатор стал еще функциональнее.

input int    bar   = 6;    // количество баров для расчета 
input int    koef  = 50;   // коэффициент деления диапазона свечи
input double level = 0.75; // уровень волатильности средней линии

Индикатор volatility_Bar

    Table In Table In

    С использованием индикатора RSI.

    Прогноз на базе корреляции. Прогноз на базе корреляции.

    Построение прогноза на базе корреляционного метода.

    Bheurekso pattern with Alerts Bheurekso pattern with Alerts

    Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттерну

    Moving average MTF Moving average MTF

    Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графика