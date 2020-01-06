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volatility_Bar - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, применяю в основном в своих советниках для разделения рынка на волатильный, и флетовый . Индикатор делит стратегии на два типа, спокойный/не спокойный. Можно поместить в одном советнике, две стратегии. Одна будет работать на спокойном рынке, вторая будет работать при волатильности.
Рекомендуемый таймфрейм М5.
Индикатор отображается прямой линией в отдельном под окне. Значение цветов отображения: Красный - сильный флет; Желтый - слабый флет; Синий - сильная волатильность; Зеленый - слабая волатильность.
Индикатор состоит из максимального диапазона предыдущих 5-баров деленные на коэффициент с дальнейшим сглаживанием. Индикатор имеет порог уровня волатильности, и коэффициент который регулируется внешними переменными.
input int koef = 50; // коэффициент деления диапазона свечи input double level = 0.75; // порог уровня волатильности средней линии
Обновление:
1) Оптимизирован начальный цикл, и добавлен новый параметр, спасибо за подсказку Igor Makanu
Теперь можно перебирать количество баров для расчета индикатора, благодаря подсказке Игоря индикатор стал еще функциональнее.
input int bar = 6; // количество баров для расчета input int koef = 50; // коэффициент деления диапазона свечи input double level = 0.75; // уровень волатильности средней линии
С использованием индикатора RSI.Прогноз на базе корреляции.
Построение прогноза на базе корреляционного метода.
Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттернуMoving average MTF
Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графика