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Min Max for N Bars Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2688
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Работа на основе индикатора LeManTrend Indicator.

Советник ищет максимальные и минимальные цены на промежутке Pending: Window width. Поиск производится от бара #0 (бар #0 - это самый правый бар на графике).

Ограничение параметра  Pending: Window width: Минимальное разрешённое количество баров для параметра  Pending: Window width равно '3'.

На найденной максимальной цене откладывается отложенный ордер тип которого задаётся в Pending: Type on Max, а на найденной минимальной цене - соответственно Pending: Type on Min.

Ограничение отложенных ордеров: 

  • тип отложенных ордеров для максимальной и минимальной цены не может совпадать
  • количество отложенных ордеров каждого типа не может быть более одного
  • при срабатывании одного отложенного ордера - оставшийся удаляется

Мартингейл

Позиция может быть закрыта: при срабатывании Стоп лосс, Тейк профит или при общем закрытии (когда совокупная прибыль позиций достигла целевой прибыли Target Profit). В двух первых случаях для каждого направления (BUY и SELL) ведётся учёт прибыли. 

Мартингейл включается если в рынке нет ни одного отложенного ордера и учтённая прибыль по данному направлению отрицательная. Например учтённая прибыль по направлению BUY равна '-$10.0' и последняя позиция BUY была открыта объёмом 0.03 лота. Значит отложенный ордер (Buy limit или Buy stop) будет размещён увеличенным лотом (значение объёма последней ОТКРЫТОЙ позиции данного направления умножается на Martingale: Coefficient).

Ограничение рассчитанного объёма позиции: Максимальный рассчитанный объём отложенного ордера задаётся в параметре  Martingale: Max Lot. Если рассчитанный объём превысит или достигнет этот параметр - то удаляются отложенные ордера, закрываются позиции и советник останавливает торговлю (хотя при этом он остаётся на графике).


Пример работы до момента достижения максимального объёма - после чего советник прекращает работу:

C:\Users\barab\Pictures\Screenpresso\2020-01-10_11h53_31.gif

    LeManTrend EA LeManTrend EA

    Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "LeManTrend"

    LeManTrend Indicator LeManTrend Indicator

    Индикатор на основе анализа максимальных и минимальных цен.

    SingleTesterCache SingleTesterCache

    Данные одиночного прохода Тестера.

    Day Candles As Stock Day Candles As Stock

    Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.