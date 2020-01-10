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Min Max for N Bars Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работа на основе индикатора LeManTrend Indicator.
Советник ищет максимальные и минимальные цены на промежутке Pending: Window width. Поиск производится от бара #0 (бар #0 - это самый правый бар на графике).
Ограничение параметра Pending: Window width: Минимальное разрешённое количество баров для параметра Pending: Window width равно '3'.
На найденной максимальной цене откладывается отложенный ордер тип которого задаётся в Pending: Type on Max, а на найденной минимальной цене - соответственно Pending: Type on Min.
Ограничение отложенных ордеров:
- тип отложенных ордеров для максимальной и минимальной цены не может совпадать
- количество отложенных ордеров каждого типа не может быть более одного
- при срабатывании одного отложенного ордера - оставшийся удаляется
Мартингейл
Позиция может быть закрыта: при срабатывании Стоп лосс, Тейк профит или при общем закрытии (когда совокупная прибыль позиций достигла целевой прибыли Target Profit). В двух первых случаях для каждого направления (BUY и SELL) ведётся учёт прибыли.
Мартингейл включается если в рынке нет ни одного отложенного ордера и учтённая прибыль по данному направлению отрицательная. Например учтённая прибыль по направлению BUY равна '-$10.0' и последняя позиция BUY была открыта объёмом 0.03 лота. Значит отложенный ордер (Buy limit или Buy stop) будет размещён увеличенным лотом (значение объёма последней ОТКРЫТОЙ позиции данного направления умножается на Martingale: Coefficient).
Ограничение рассчитанного объёма позиции: Максимальный рассчитанный объём отложенного ордера задаётся в параметре Martingale: Max Lot. Если рассчитанный объём превысит или достигнет этот параметр - то удаляются отложенные ордера, закрываются позиции и советник останавливает торговлю (хотя при этом он остаётся на графике).
Пример работы до момента достижения максимального объёма - после чего советник прекращает работу:
Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "LeManTrend"LeManTrend Indicator
Индикатор на основе анализа максимальных и минимальных цен.
Данные одиночного прохода Тестера.Day Candles As Stock
Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.