Идея торговой стратегии

Работа на основе индикатора LeManTrend Indicator.

Советник ищет максимальные и минимальные цены на промежутке Pending: Window width. Поиск производится от бара #0 (бар #0 - это самый правый бар на графике).

Ограничение параметра Pending: Window width: Минимальное разрешённое количество баров для параметра Pending: Window width равно '3'.

На найденной максимальной цене откладывается отложенный ордер тип которого задаётся в Pending: Type on Max, а на найденной минимальной цене - соответственно Pending: Type on Min.

Ограничение отложенных ордеров:

тип отложенных ордеров для максимальной и минимальной цены не может совпадать

количество отложенных ордеров каждого типа не может быть более одного

при срабатывании одного отложенного ордера - оставшийся удаляется

Мартингейл

Позиция может быть закрыта: при срабатывании Стоп лосс, Тейк профит или при общем закрытии (когда совокупная прибыль позиций достигла целевой прибыли Target Profit). В двух первых случаях для каждого направления (BUY и SELL) ведётся учёт прибыли.

Мартингейл включается если в рынке нет ни одного отложенного ордера и учтённая прибыль по данному направлению отрицательная. Например учтённая прибыль по направлению BUY равна '-$10.0' и последняя позиция BUY была открыта объёмом 0.03 лота. Значит отложенный ордер (Buy limit или Buy stop) будет размещён увеличенным лотом (значение объёма последней ОТКРЫТОЙ позиции данного направления умножается на Martingale: Coefficient).

Ограничение рассчитанного объёма позиции: Максимальный рассчитанный объём отложенного ордера задаётся в параметре Martingale: Max Lot. Если рассчитанный объём превысит или достигнет этот параметр - то удаляются отложенные ордера, закрываются позиции и советник останавливает торговлю (хотя при этом он остаётся на графике).





Пример работы до момента достижения максимального объёма - после чего советник прекращает работу:



