Советник графический. Отображение показаний индикатора RSI в виде таблицы.

Отображаются показания со всех доступных периодов графика, как числовое значение так и указание направления движения индикатора.

Так же можно встроить любой другой индикатор.

Таблицу можно сдвигать по графику в любое удобное место и изменять ее размеры



















