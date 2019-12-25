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Table In - эксперт для MetaTrader 4
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Советник графический. Отображение показаний индикатора RSI в виде таблицы.
Отображаются показания со всех доступных периодов графика, как числовое значение так и указание направления движения индикатора.
Так же можно встроить любой другой индикатор.
Таблицу можно сдвигать по графику в любое удобное место и изменять ее размеры
Прогноз на базе корреляции.
Построение прогноза на базе корреляционного метода.eSignalForEvents
Оповещает звуковым сигналом об установке или закрытии любых ордеров.
volatility_Bar
Показывает флет, и волатильностьBheurekso pattern with Alerts
Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттерну