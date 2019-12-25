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Советники

Table In - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
7315
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник графический. Отображение показаний индикатора RSI в виде таблицы.
Отображаются показания со всех доступных периодов графика, как числовое значение так и указание направления движения индикатора.
Так же можно встроить любой другой индикатор.
Таблицу можно сдвигать по графику в любое удобное место и изменять ее размеры




Table Indicator


    Прогноз на базе корреляции. Прогноз на базе корреляции.

    Построение прогноза на базе корреляционного метода.

    eSignalForEvents eSignalForEvents

    Оповещает звуковым сигналом об установке или закрытии любых ордеров.

    volatility_Bar volatility_Bar

    Показывает флет, и волатильность

    Bheurekso pattern with Alerts Bheurekso pattern with Alerts

    Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттерну