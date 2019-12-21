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Прогноз на базе корреляции. - индикатор для MetaTrader 4
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Для установки надо скачать .ZIP и запустить файл Corel.mq4
Буду рад Вашим комментариям.
Прогнозы строятся корректно по скорости на таймфреймах от M15 до H4. Вычислительные мощности процессоров не в состоянии удовлетворительно работать с прогнозами на M1 и M5. На этих таймфреймах, ввиду возможного зависания системы, лучше индикатор не запускать. Иначе Вы сильно рискуете долго ждать результатов вычислений или, как вариант, выбирать перезагрузку.
Картинка построения прогнозов.
Картинка статистики по прогнозу.
Всех кто хочет развивать тему пожалуйста можно обсуждать в комментариях или пишите в личку.
Кто может помочь найти алгоритмы по методам ARMA, ARIMA, пожалуйста напишите в личку.
Так же буду рад обсудить методы построение прогнозов на RNN.
Всем спасибо за внимание. Счастья Вам.
Оповещает звуковым сигналом об установке или закрытии любых ордеров.MyUSDx
По умолчанию индикатор выводит в отдельном окне индекс доллара рассчитанный по стандартной формуле. Но во входных параметрах есть возможность как изменить "вес" каждого из символов, так и добавить/удалить какой-либо символ. Максимальное количество символов 12. Во входных параметрах значения Weight по всем символам следует вводить положительным. Программа сама изменит значение на отрицательное там где это нужно.
С использованием индикатора RSI.volatility_Bar
Показывает флет, и волатильность