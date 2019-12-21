Для установки надо скачать .ZIP и запустить файл Corel.mq4

Буду рад Вашим комментариям.

Прогнозы строятся корректно по скорости на таймфреймах от M15 до H4. Вычислительные мощности процессоров не в состоянии удовлетворительно работать с прогнозами на M1 и M5. На этих таймфреймах, ввиду возможного зависания системы, лучше индикатор не запускать. Иначе Вы сильно рискуете долго ждать результатов вычислений или, как вариант, выбирать перезагрузку.

Картинка построения прогнозов.

Картинка статистики по прогнозу.





Всех кто хочет развивать тему пожалуйста можно обсуждать в комментариях или пишите в личку.

Кто может помочь найти алгоритмы по методам ARMA, ARIMA, пожалуйста напишите в личку.

Так же буду рад обсудить методы построение прогнозов на RNN.





Всем спасибо за внимание. Счастья Вам.