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Индикаторы

Прогноз на базе корреляции. - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
11780
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Screenshot_7.png (104.3 KB)
Screenshot_9.png (74.92 KB)
Screenshot_14.png (112.39 KB)
Corel.zip (10.11 KB)
Info.mq4 (9.79 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для установки надо скачать .ZIP и запустить файл Corel.mq4

Буду рад Вашим комментариям.

Прогнозы строятся корректно по скорости на таймфреймах от M15 до H4. Вычислительные мощности процессоров не в состоянии удовлетворительно работать с прогнозами на M1 и M5. На этих таймфреймах, ввиду возможного зависания системы, лучше индикатор не запускать. Иначе Вы сильно рискуете долго ждать результатов вычислений или, как вариант, выбирать перезагрузку.

Chart

Картинка построения прогнозов.

Stat

Картинка статистики по прогнозу.


Всех кто хочет развивать тему пожалуйста можно обсуждать в комментариях или пишите в личку.

Кто может помочь найти алгоритмы по методам ARMA, ARIMA, пожалуйста напишите в личку.

Так же буду рад обсудить методы построение прогнозов на RNN. 


Всем спасибо за внимание. Счастья Вам.

    eSignalForEvents eSignalForEvents

    Оповещает звуковым сигналом об установке или закрытии любых ордеров.

    MyUSDx MyUSDx

    По умолчанию индикатор выводит в отдельном окне индекс доллара рассчитанный по стандартной формуле. Но во входных параметрах есть возможность как изменить "вес" каждого из символов, так и добавить/удалить какой-либо символ. Максимальное количество символов 12. Во входных параметрах значения Weight по всем символам следует вводить положительным. Программа сама изменит значение на отрицательное там где это нужно.

    Table In Table In

    С использованием индикатора RSI.

    volatility_Bar volatility_Bar

    Показывает флет, и волатильность